Αυστραλία: Πατέρας πάτησε με το χλοοκοπτικό τον γιο του

Ένα 3χρονο αγοράκι στη Νέα Νότια Ουαλία, στη νοτιοανατολική Αυστραλία σκοτώθηκε από χλοοκοπτικό που οδηγούσε ο πατέρας του. Το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών, άφησε την τελευταία του πνοή, σύμφωνα με το Newsweek.

«Ο πατέρας έκανε όπισθεν πάνω στο παιδί. Δεν τον είδε», δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας στην Daily Mail Australia.

Toddler run over and killed by lawnmower driven by dad https://t.co/ai2WApvZsH pic.twitter.com/6nXsOpEQh0