Richard Belzer: Πέθανε ο πρωταγωνιστής του Law & Order

Η είδηση του θανάτου του διάσημου ηθοποιού Richard Belzer έσκασε σαν βόμβα στο Χόλιγουντ. Ο θάνατός του έγινε γνωστός από ένα tweet της Laraine Newman, με την ηθοποιό να έχει συνεργαστεί μαζί του από τα μέσα της δεκαετίας του ’70 μέχρι τη δεκαετία του ’80.

«Είμαι πολύ λυπημένη που έμαθα τον θάνατο του Richard Belzer. Αγαπούσα τόσο πολύ αυτόν τον τύπο. Ήταν ένας από τους πρώτους μου φίλους όταν βρέθηκε στη Νέα Υόρκη για να κάνω το SNL. Βγαίναμε για δείπνο κάθε εβδομάδα στο Sheepshead Bay για αστακό. Ήταν ένας από τους πιο αστείους ανθρώπους. RIP, αγαπημένε μου», αναφέρει μεταξύ άλλων στην ανάρτησή της.

I'm so sad to hear of Richard Belzer's passing. I loved this guy so much. He was one of my first friends when I got to New York to do SNL. We used to go out to dinner every week at Sheepshead Bay for lobster. One of the funniest people ever. A master at crowd work. RIP dearest. pic.twitter.com/u23co0JPA2