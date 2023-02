Σεισμός στην Τουρκία: Συγκλονίζει βίντεο που δείχνει κτίριο να καταρρέει

Σοκάρουν τα βίντεο που κυκλοφορούν στα media από τον φονικό σεισμό των 7,8 Ρίχτερ στην Τουρκία.

Στο βίντεο του «The Guardian» φαίνεται ένα πολυώροφο κτίριο να καταρρέει σαν χάρτινος πύργος τη στιγμή που ο Εγκέλαδος ταρακουνάει την γείτονα χώρα. Το βίντεο έχει τραβηχτεί στην πόλη Σανλιούρφα, η οποία μετρά πολλά θύματα.

Ένα σύννεφο σκόνης καλύπτει τα πάντα μόλις το κτίριο καταρρέει, ενώ οδηγοί και πεζοί που βρίσκονται στον δρόμο εκείνη την ώρα τρέχουν έντρομοι να σωθούν.

Τα σωστικά συνεργεία βρίσκονται επί ποδός προκειμένου να απεγκλωβίσουν τους παγιδευμένους στα συντρίμμια, ενώ υπάρχουν φόβοι ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί τόσο στην Τουρκία, όσο και τη Βόρεια Συρία.

Multiple apartment buildings have collapsed after a powerful earthquake in southern Turkey pic.twitter.com/wydrBj94RL