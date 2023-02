Ταϊλάνδη: Πήρε φωτιά κινητήρας τουριστικού αεροπλάνου - Δείτε βίντεο

Πανικόβλητοι ήταν οι 321 επιβάτες του Boeing 767-306ER στο Πουκέτ της Ταϊλάνδης καθώς κατά την απογείωση ο κινητήρας του τουριστικού αεροπλάνου πήρε φωτιά. Αυτό μάλιστα είχε ως αποτέλεσμα ο πιλότος να ματαιώσει απότομα την αναχώρηση.

Αφού διαπιστώθηκε ότι ο κινητήρας του αεροπλάνου είχε πάρει φωτιά, οι 309 επιβάτες και τα 12 μέλη του πληρώματος και αναγκάστηκαν να περιμένουν ένα νέο αεροσκάφος για να φύγουν από το Πουκέτ της Ταϊλάνδης. Μια υποψία για τα αίτια του περιστατικού είναι ότι οι ρωσικές αεροπορικές εταιρείες επιτρέπουν τη λειτουργία “γηρασμένων” αεροσκαφών χωρίς την κατάλληλη συντήρηση μετά τις σκληρές κυρώσεις της Δύσης για τον πόλεμο του Βλαντιμίρ Πούτιν στην Ουκρανία.

Τις δραματικές αυτές εικόνες με την φωτιά κατέγραψαν οι επιβάτες με τα κινητά τους, ενώ υπήρξαν αναφορές για ένα «δυνατό κρότο» κατά την αναγκαστική προσγείωση.

#SANCTIONS: Engine blew up on a Russian Azur Air Boeing 767-300ER as it was taking off from Phuket, #Thailand to Moscow, #Russia.

All flights cancelled at the Thai airport from Saturday 4:30pm to Sunday morning. Time for all countries to stop allowing Russian airlines planes. pic.twitter.com/PNMKnvWNIj