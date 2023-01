Σάλος με στέλεχος της εταιρείας που μιλά για εργαστηριακή μετάλλαξη σε κρυφό βίντεο

Σάλο έχει προκαλέσει η διαρροή ενός κρυφού βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στο οποίο ένα στέλεχος της Pfizer ισχυρίζεται ότι η φαρμακευτική εταιρεία εξερευνούσε την σκόπιμη μετάλλαξη στελεχών του κορωνοϊού για να επωφεληθεί από μελλοντικά εμβόλια mRNA .

Στο βίντεο ο Jordon Trishton Walker ο οποίος είναι διευθυντής έρευνας και ανάπτυξης, Στρατηγικών Επιχειρήσεων και Επιστημονικού Σχεδιασμού mRNA της εταιρείας εμφανίζεται να λέει ότι η Pfizer διερευνά έναν τρόπο να «μεταλλάξει» τον κορωνοϊό μέσω της «Κατευθυνόμενης Εξέλιξης» για να επωφεληθεί από την ανάπτυξη μελλοντικών εμβολίων. Ο Walker μίλησε σε δημοσιογράφο του Project Veritas για το σχέδιο της Pfizer, αναγνωρίζοντας ότι η πληροφορία δεν θα έπρεπε να διαρρεύσει. Ο Walker σημείωσε επίσης ότι ο κορωνοϊός θα είναι μια «αγελάδα μετρητών» για την Pfizer για κάποιο χρονικό διάστημα στο μέλλον.

BREAKING: @Pfizer Exploring "Mutating" COVID-19 Virus For New Vaccines



"Don't tell anyone this...There is a risk...have to be very controlled to make sure this virus you mutate doesn't create something...the way that the virus started in Wuhan, to be honest."#DirectedEvolution pic.twitter.com/xaRvlD5qTo