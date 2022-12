Τρομακτικό βίντεο από το Ισραήλ: Αστυνομικός πυροβόλησε και σκότωσε νεαρό Παλαιστίνιο – Προσοχή, σκληρές εικόνες

Έναν νεαρό Παλαιστίνιο πυροβόλησαν θανάσιμα οι ισραηλινές δυνάμεις στην πόλη Hawara, ο οποίος, σύμφωνα με την αστυνομία, να μαχαίρωσε έναν αστυνομικό.

Στο βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου ο Ισραηλινός στρατιώτης φαίνεται να προσπαθεί να ακινητοποιήσει τον Παλαιστίνιο, ώσπου βγάζει το όπλο του και τον πυροβολεί τέσσερις σφαίρες.

Η αστυνομία υποστηρίζει ότι ο νεαρός επιχείρησε Παλαιστίνιος επιχείρησε να επιτεθεί με μαχαίρι σε ένα ζευγάρι Ισραηλινών που βρίσκονταν στο αυτοκίνητό τους κοντά κι ότι οδηγός, ο οποίος ήταν αξιωματικός των IDF εκτός υπηρεσίας, τον πυροβόλησε και τον τραυμάτισε.

Η αστυνομία υποστηρίζει ότι στη συνέχεια, ο νεαρός που έχει ταυτοποιηθεί ως Αmmar Mefleh, επιτέθηκε σε ομάδα αστυνομικών της Συνοριακής Αστυνομίας, μαχαιρώνοντας έναν από αυτούς κι ότι ο διοικητής της ομάδας τον πυροβόλησε, όταν επιχείρησε να πάρει το όπλο του.

Αυτόπτες μάρτυρες, ωστόσο, όπως μεταδίδει η Haaretz, διέψευσαν την εκδοχή της Αστυνομίας, λέγοντας ότι ένας ένοπλος έποικος που πέρασε από το σημείο ελέγχου προκάλεσε αρκετούς ανθρώπους που βρίσκονταν κοντά σε ένα εστιατόριο και έτρωγαν μεσημεριανό γεύμα, όταν ξέσπασε καυγάς μεταξύ αυτού και του Ammar Mefleh.

Σύμφωνα με τη μαρτυρία, ο έποικος στη συνέχεια πυροβόλησε με το όπλο του και χτύπησε ένα όχημα. Ένας Ισραηλινός αξιωματικός που ήταν παρών στο σημείο άφησε τον έποικο να φύγει και επιχείτησε να συλλάβει τον Mefleh, ο οποίος αντιστάθηκε.

Media coverage: "An Israeli soldier shot and injured a young Palestinian man in Hawwara town, south of the occupied West Bank city of Nablus, a few minutes ago." pic.twitter.com/O404XSUHmu