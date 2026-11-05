Συνελήφθη μέλος εγκληματικής οργάνωσης που εξαπατούσε ηλικιωμένες

Στη σύλληψη αλλοδαπού προχώρησε το πρωί της Τετάρτης 4 Νοεμβρίου η Αστυνομία, μετά την εξιχνίαση δύο περιπτώσεων απατών σε βάρος ηλικιωμένων γυναικών. Οι υποθέσεις αφορούν περιοχές της Θεσσαλονίκης και των Τρικάλων, ενώ ο συλληφθείς φέρεται να είναι μέλος εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιείται στη διάπραξη απατών εις βάρος ηλικιωμένων.

Η εξιχνίαση των υποθέσεων πραγματοποιήθηκε από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος. Από την αστυνομική έρευνα και την προανακριτική διαδικασία προέκυψε ότι ο συλληφθείς, μαζί με τουλάχιστον δύο ακόμη άγνωστα άτομα, είχαν συγκροτήσει και ενταχθεί σε εγκληματική οργάνωση. Ο σκοπός της οργάνωσης ήταν η διάπραξη απατών σε βάρος ηλικιωμένων ατόμων και η αποκόμιση παράνομου περιουσιακού οφέλους.

Ο τρόπος δράσης των απατεώνων

Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης ακολουθούσαν συγκεκριμένη μεθοδολογία για να εξαπατήσουν τα θύματά τους. Αρχικά, πραγματοποιούσαν τηλεφωνικές κλήσεις σε ηλικιωμένα άτομα, παρουσιάζοντας ψευδώς ότι κάποιο συγγενικό τους πρόσωπο είχε εμπλακεί σε υπόθεση με τις αστυνομικές Αρχές. Αυτή η πρώτη επικοινωνία είχε ως στόχο να δημιουργήσει ένα κλίμα ανησυχίας και φόβου στα θύματα.

Στη συνέχεια, ακολουθούσε μία δεύτερη τηλεφωνική επικοινωνία. Κατά τη διάρκεια αυτής της κλήσης, ένα άλλο μέλος της οργάνωσης προσποιούνταν τον αστυνομικό. Με τον τρόπο αυτό, ενίσχυαν περαιτέρω το κλίμα φόβου και αναστάτωσης που είχε ήδη δημιουργηθεί. Έτσι, έπειθαν τις ηλικιωμένες γυναίκες να παραδώσουν χρηματικά ποσά, κοσμήματα και άλλα τιμαλφή, προκειμένου δήθεν να «διευθετηθεί» η υποτιθέμενη υπόθεση του συγγενικού τους προσώπου.

Η πρώτη περίπτωση απάτης στη Θεσσαλονίκη

Μία από τις περιπτώσεις απάτης καταγράφηκε τις μεσημβρινές ώρες της 2ας Νοεμβρίου του 2026. Οι δράστες, έπειτα από διαδοχικές τηλεφωνικές επικοινωνίες με μία ηλικιωμένη γυναίκα, κατάφεραν να την πείσουν να τοποθετήσει τα χρήματα και τα τιμαλφή της σε μία σακούλα. Η γυναίκα, ακολουθώντας τις υποδείξεις τους, άφησε τη σακούλα κάτω από έναν κάδο απορριμμάτων, έξω από την οικία της.

Το χρηματικό ποσό που αποσπάστηκε σε αυτή την περίπτωση ανερχόταν σε 5.300 ευρώ, ενώ μαζί με τα χρήματα αφαιρέθηκαν και κοσμήματα. Οι δράστες στη συνέχεια προσέγγισαν το σημείο και αφαίρεσαν τη σακούλα με τα περιεχόμενά της.

Η δεύτερη περίπτωση και η μεταφορά των τιμαλφών

Η δεύτερη περίπτωση απάτης έλαβε χώρα τις απογευματινές ώρες της 3ης Νοεμβρίου του 2026. Οι δράστες επικοινώνησαν τηλεφωνικά με μία άλλη ηλικιωμένη γυναίκα, χρησιμοποιώντας την ίδια ακριβώς μεθοδολογία που είχαν εφαρμόσει και στην προηγούμενη περίπτωση. Την έπεισαν να τοποθετήσει σε μία τσάντα ένα σημαντικό χρηματικό ποσό, καθώς και πολύτιμα αντικείμενα.

Συγκεκριμένα, η γυναίκα παρέδωσε το χρηματικό ποσό των 15.900 ευρώ, 46 χρυσές λίρες και διάφορα χρυσαφικά, η συνολική αξία των οποίων υπολογίζεται περίπου στις 60.000 ευρώ. Κατόπιν υποδείξεων των δραστών, η τσάντα παραδόθηκε σε οδηγό ταξί. Ο οδηγός, χωρίς να γνωρίζει το περιεχόμενό της ή την παράνομη δραστηριότητα, τη μετέφερε στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να την παραδώσει στον συλληφθέντα.

Ο εντοπισμός και η κατάσχεση των κλοπιμαίων

Η άμεση αξιοποίηση των στοιχείων της έρευνας και οι συντονισμένες ενέργειες των αστυνομικών του Γραφείου Εγκλημάτων κατά της Ιδιοκτησίας της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος οδήγησαν στον εντοπισμό και την ακινητοποίηση του κατηγορούμενου στη Θεσσαλονίκη. Η αποτελεσματική δράση των αρχών επέτρεψε τη σύλληψη του μέλους της οργάνωσης.

Κατά την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην κατοχή του συλληφθέντος, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν το σύνολο των χρημάτων και των τιμαλφών που είχαν αποσπαστεί και στις δύο περιπτώσεις απάτης. Επιπλέον, βρέθηκαν και δύο συσκευές κινητής τηλεφωνίας. Τα ανευρεθέντα χρήματα και τιμαλφή αποδόθηκαν άμεσα στις νόμιμες κατόχους τους. Σε βάρος του συλληφθέντος σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση και απάτη, και πρόκειται να οδηγηθεί στην αρμόδια δικαστική αρχή.

Με πληροφορίες από: News.gr