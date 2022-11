Νεκρός Ρώσος συνταγματάρχης που δέχθηκε πέντε σφαίρες στο στήθος - Αυτοκτονία λέει η Μόσχα

Νεκρός βρέθηκε Ρώσος συνταγματάρχης που είχε σημαντικό έργο στον πόλεμο με την Ουκρανία. Δέχθηκε πέντε σφαίρες στο στήθος. Η Μόσχα σε επίσημη ενημέρωση υποστηρίζει ότι πρόκειται για αυτοκτονία.

Σύμφωνα με την dailymail.co.uk πρόκειται για τον 44χρονο Βαντίμ Μπόικο, ο οποίος είχε εμπλακεί στην επιχείρηση ευρείας επιστράτευσης, ενώ είχε διατελέσει υψηλόβαθμο στέλεχος της Ανώτερης Ναυτικής Σχολής Μακάροφ στο Βλαδιβοστόκ.

Πληροφορίες λοιπόν, αναφέρουν πως πήγε για δουλειά, μπήκε στο γραφείο του, λίγο αργότερα όμως ήχησαν πέντε πυροβολισμοί. Αξιωματούχος ακούγοντας τα πυρά, έσπευσε στο σημείο αλλά βρήκε τη σορό του Μπόικο.

Τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης έκαναν λόγο για αυτοκτονία, όμως ο θάνατος του διοικητή αποτελεί ακόμη ένα μυστήριο μιας σειράς παρόμοιων περιστατικών. Δεν βρέθηκε κάποιο σημείωμα στο γραφείο του συνταγματάρχη, ωστόσο οι ισχυρισμοί του Κρεμλίνου θέλουν να έχει πυροβοληθεί στο στήθος πέντε φορές.

Οι πληροφορίες θέλουν δίπλα στον άνδρα να έχουν βρεθεί πέντε σφαίρες όπως και τέσσερα πιστόλια Μακάροφ.

