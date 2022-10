Μαχσά Αμινί: Ευρωβουλευτής έκοψε την αλογοουρά της στη διάρκεια ομιλίας της σε ένδειξη συμπαράστασης προς τις Ιρανές

Μια Σουηδή ευρωβουλευτής έκοψε τα μαλλιά της στη διάρκεια ομιλίας της στο Ευρωκοινοβούλιο σε ένδειξη συμπαράστασης προς τις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις στο Ιράν που πυροδότησε ο θάνατος της 22χρονης Μαχσά Αμινί κατά την κράτησή της από την αστυνομία ηθών.

«Μέχρι να ελευθερωθεί το Ιράν, η οργή μας θα είναι μεγαλύτερη από τους τυράννους. Μέχρι να είναι ελεύθερες οι γυναίκες στο Ιράν θα είμαστε στο πλευρό σας» είπε νωρίτερα σήμερα στο Ευρωκοινοβούλιο στο Στρασβούργο της Γαλλίας η ευρωβουλευτής Αμπίρ Αλ-Σαχάνι, ιρακινής καταγωγής.

Στη συνέχεια πήρε ένα ψαλίδι και φώναξε: «Jin, Jiyan, Azadi» («Γυναίκα, Ζωή, Ελευθερία» στην κουρδική γλώσσα) και έκοψε την αλογοουρά της.

Την ίδια ώρα, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, πολυάριθμες Γαλλίδες ηθοποιοί και τραγουδίστριες έκοψαν μια τούφα από τα μαλλιά τους σε αλληλεγγύη με τον αγώνα των γυναικών του Ιράν, όπως φαίνεται σε ένα βίντεο το οποίο δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα μέσω του Instagram.

Με φόντο το τραγούδι «Bella Ciao» στα περσικά, αυτές οι ηθοποιοί και οι τραγουδίστριες, μεταξύ των οποίων είναι επίσης η Βελγίδα Ανζέλ και οι γαλλόφωνες Βρετανίδες Σαρλότ Ράμπλινγκ και Τζέιν Μπίρκιν, κόβουν μια τούφα μαλλιών μπροστά στην κάμερα, επαναλαμβάνοντας μία κίνηση η οποία έγινε σύμβολο της εξέγερσης που βρίσκεται σε εξέλιξη στο Ιράν.

Οι θεοκρατικές αρχές στο Ιράν αντιμετωπίζουν τις μεγαλύτερες ταραχές των τελευταίων πολλών ετών σε εθνικό επίπεδο μετά τον θάνατο της Αμινί με τις διαδηλώσεις να έχουν πλέον επεκταθεί και στο εξωτερικό σε πρωτεύουσες όπως το Λονδίνο, το Παρίσι, η Ρώμη και η Μαδρίτη σε ένδειξη συμπαράστασης προς τις διαδηλώσεις στο Ιράν.

