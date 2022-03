Αν πέσουμε, θα πέσετε - Η ουκρανική βουλή ανέβασε βίντεο με το Παρίσι να βομβαρδίζεται

Σήμερα είναι η Ουκρανία, αύριο μπορεί να είναι όλη η Ευρώπη

Γροθιά στο στομάχι το βίντεο του ουκρανικού κοινοβουλίου που δείχνει βόμβες από στρατιωτικά αεροπλάνα να πέφτουν στον Πύργο του Άιφελ και στην Όπερα του Παρισίου.

Το κοινοβούλιο της Ουκρανίας ανέβασε ένα συμβολικό βίντεο στα social media, θέλοντας να κάνει μια ακόμα έκκληση στη Δύση να κλείσει τον εναέριο χώρο της χώρας για να αναχαιτιστούν τα αεροπλάνα της Ρωσίας, τα οποία βομβαρδίζουν διαρκώς τις ουκρανικές πόλεις στον πόλεμο 18 ημερών που εκτυλίσσεται στη χώρα.

Για αυτό και η Rada, το κοινοβούλιο της Ουκρανίας, ανέβασε ένα βίντεο στο οποίο πέφτουν βόμβες στον Πύργο του Άιφελ αλλά και στην Όπερα του Παρισιού, γράφοντας «ο διάσημος πύργος του Άϊφελ ή η Πύλη του Βραδεμβούργου στο Βερολίνο θα μείνουν όρθια στους συνεχείς βομβαρδισμούς των Ρώσων; Πιστεύετε ότι δεν σας αφορά; Σήμερα είναι η Ουκρανία, αύριο μπορεί να είναι ολόκληρη η Ευρώπη. Η Ρωσία δεν σταματά με τίποτα».

«Αν πέσουμε εμείς, θα πέσετε κι εσείς», καταλήγει το βίντεο, επαναλαμβάνοντας μια φράση του Ουκρανού προέδρου, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Would the famous Eiffel Tower in #Paris or the Brandenburg Gate in #Berlin remain standing under endless bombing of Russian troops?

Do you think that does not concern you?

Today it’s #Ukraine, tomorrow it will be the whole of #Europe. Russia will stop at nothing. pic.twitter.com/vi6z5UWV8q