Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις Ουκρανίας- Ρωσίας μετά το διάλειμμα

Τελικά οι δυο πλευρές είχαν σταματήσει για διάλειμμα και φυσικά για να ενημερώσουν τους προέδρους Πούτιν και Ζελένσκι, ωστόσο οι συζητήσεις συνεχίζονται και όλος ο πλανήτης περιμένει με αγωνία να δει αν θα βγει... λευκός καπνός, που θα σημαίνει και την κατάπαυση πυρός.

Νωρίτερα κυκλοφόρησε η πληροφορία ότι είχαν ολοκληρωθεί, αλλά όπως αποδείχθηκε επρόκειτο για ένα διάλειμμα και για να περάσουν από τον δεύτερο γύρο στον τρίτο.

Το Sky News σε νέα ανάρτηση ανέφερε πως οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε Μόσχα και Κίεβο συνεχίζονται, ενώ λίγο νωρίτερα οι πληροφορίες διευκρίνιζαν πως οι διαπραγματεύσεις είχαν ολοκληρωθεί.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες φαίνεται ότι οι διαπραγματεύσεις ξεκίνησαν ή αναμένεται να ξεκινήσουν εκ νέου έπειτα από διακοπή.

Zelensky adviser (who created a new Twitter account for updates) says Ukraine-Russia peace talks on the Belarus border are still ongoing, nearly 4 hours in. https://t.co/wtfankx99G — Zach Basu (@zacharybasu) February 28, 2022

Στο μεταξύ, το ρωσικό Ria Novosti αναφέρει σε tweet του ότι οι συζητήσεις έχουν διακοπεί, αλλά δεν έχουν ολοκληρωθεί.

На переговорах России и Украины объявили перерывhttps://t.co/HP6xFV3Aio pic.twitter.com/lmTdugnfUC — РИА Новости (@rianru) February 28, 2022

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες, ωστόσο σύντομα θα ακολουθήσουν οι λεπτομέρειες των συζητήσεων.

⚡️It is reported that the negotiations have not ended so far. The delegations took a break. — NEXTA (@nexta_tv) February 28, 2022

Η συνάντηση είχε ως στόχο την επίτευξη άμεσης κατάπαυσης του πυρός και την αποχώρηση των ρωσικών δυνάμεων, δήλωσε νωρίτερα η ουκρανική προεδρία.

Αναμένονται οι λεπτομέρειες της συνάντησης.

Οι συνομιλίες λαμβάνουν χώρα, στην πόλη Γκόμελ, στα σύνορα της Λευκορωσίας με την Ουκρανία. Οι συνομιλίες ξεκίνησαν μία ώρα και 45 λεπτά μετά την προγραμματισμένη ώρα έναρξής τους. Ο Λευκορώσος υπουργός Εξωτερικών διαβεβαίωσε την ασφάλεια των συμμετεχόντων στις διαπραγματεύσεις, μόλις οι αποστολές Ουκρανίας και Ρωσίας κάθισαν στο τραπέζι.

Ποιοι συμμετείχαν στις αντιπροσωπείες

Της ουκρανικής αντιπροσωπείας ηγήθηκε ο υπουργός Άμυνας Ολέκσιι Ρέζνικοφ, ο οποίος συνοδεύτηκε από τον Μιχάιλο Ποντόλιακ, σύμβουλο της ουκρανικής προεδρίας. Το «παρών» έδωσε και ο ηγέτης του κόμματος του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, Νταβίντ Αρακάμια.

Η ρωσική αντιπροσωπεία αποτελούνταν από εκπροσώπους της προεδρικής διοίκησης, του υπουργείου Άμυνας και του υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσικής Ομοσπονδίας, καθώς και της κρατικής Δούμας.

Η ρωσική πλευρά δεν θα προχωρήσει σε ενημέρωση αναφορικά με τις θέσεις Ρωσίας – Ουκρανίας στις διαπραγματεύσεις στη Λευκορωσία, ανέφερε το Κρεμλίνο, συμπληρώνοντας πως οι διαπραγματευτές θα πρέπει να επικοινωνήσουν σιωπηλά.

Οι στόχοι των δύο πλευρών

Η Ρωσία ενδιαφέρεται να επιτευχθεί συμφωνία που να είναι προς το συμφέρον και των δύο πλευρών στις συνομιλίες της με την Ουκρανία, δήλωσε ο Ρώσος διαπραγματευτής Βλαντίμιρ Μεντίνσκι σήμερα, πριν να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές.

"Κάθε ώρα που παρατείνεται η σύγκρουση, υπάρχουν Ουκρανοί πολίτες και στρατιώτες που πεθαίνουν. Συμφωνήσαμε ώστε να καταλήξουμε σε μια συμφωνία, αλλά θα πρέπει να είναι προς το συμφέρον και των δύο πλευρών", δήλωσε σε τηλεοπτικά δίκτυα ο Ρώσος διαπραγματευτής και σύμβουλος του Κρεμλίνου Βλαντίμιρ Μεντίνσκι.

Σύμφωνα με τον Μεντίνσκι, η ρωσική αντιπροσωπεία δεν έχει κοιμηθεί όλη τη νύχτα, ενώ η ώρα που θα έφτανε στη Λευκορωσία η ουκρανική αντιπροσωπεία άλλαξε πολλές φορές.

Σύμφωνα με την προεδρία της Ουκρανίας, ο βασικός στόχος των συνομιλιών ήταν η κατάπαυση πυρός και η αποχώρηση των ρωσικών στρατευμάτων από την ουκρανική επικράτεια.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, έγινε γνωστό ότι η ουκρανική αντιπροσωπεία στις συνομιλίες με τη Ρωσία ζήτησε την αποχώρηση όλων των ρωσικών δυνάμεων από το ουκρανικό έδαφος, περιλαμβανομένων της Κριμαίας και του Ντονμπάς, σύμφωνα με το γραφείο του προέδρου της Ουκρανίας και όπως μετέδωσαν τα ουκρανικά μέσα ενημέρωσης.

Αξίζει να αναφερθεί ότι στις συνομιλίες συμμετείχε και ο Ρώσος δισεκατομμυριούχος Ρόμαν Αμπράμοβιτς, ιδιοκτήτης της αγγλικής ποδοσφαιρικής ομάδας Τσέλσι, κατόπιν αιτήματος της ουκρανικής πλευράς.

Τουλάχιστον 11 νεκροί και δεκάδες τραυματίες από ρωσικούς βομβαρδισμούς στο Χάρκοβο

Τουλάχιστον έντεκα άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ρωσικούς βομβαρδισμούς σε κατοικημένες περιοχές του Χάρκοβο, της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης της Ουκρανίας στα σύνορα με τη Ρωσία, ανακοίνωσε ο τοπικόης περιφερειάρχης, εκφράζοντας φόβους για δεκάδες νεκρούς.

Ο ρωσικός εχθρός βομβαρδίζει κατοικημένες περιοχές, έγραψε ο περιφερειάρχης Όλεγκ Σινεγκούμποφ σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Εξαιτίας αυτών των βομβαρδισμών, που συνεχίζονται ακόμη, δεν μπορούμε να καλέσουμε τις υπηρεσίες διάσωσης (...) Αυτή τη στιγμή, υπάρχουν 11 νεκροί και δεκάδες τραυματίες», πρόσθεσε.

Οι διαπραγματεύσεις ξεκίνησαν, ο πόλεμος μαίνεται ακόμη

Ενώ οι ειρηνευτικές συνομιλίες βρίσκονται σε εξέλιξη, η ένταση των συγκρούσεων στην Ουκρανία δεν έχει καταλαγιάσει ούτε στο ελάχιστο.

Μια από τις σφοδρότερες μάχες εκτυλίσσεται αυτή τη στιγμή στο Χάρκοβο, στα βορειοανατολικά της χώρας. Τα ρωσικά στρατεύματα φέρονται να πλήττουν το Χάρκοβο με πυραύλους MLRS. Πληροφορίες κάνουν λόγο για αρκετούς νεκρούς και σοβαρά τραυματίες, κάποιοι εκ των οποίων έχουν υποστεί ακρωτηριασμούς.

Στα νοτιοανατολικά, οι ρωσικές δυνάμεις εισβολής κατέλαβαν δύο μικρές πόλεις και την περιοχή γύρω από ένα πυρηνικό εργοστάσιο, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Interfax τη Δευτέρα 28/2.

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας είπε ότι οι δυνάμεις της κατέλαβαν τις πόλεις Μπερντιάνσκ και Ενερχοντάρ στη νοτιοανατολική περιοχή Ζαπορίζια της Ουκρανίας, καθώς και την περιοχή γύρω από τον πυρηνικό σταθμό ηλεκτροπαραγωγής της Ζαπορίζια, μετέδωσε το Interfax. Η λειτουργία του εργοστασίου συνεχίζεται κανονικά, ανέφερε.

Η Ουκρανία αρνήθηκε ότι ο πυρηνικός σταθμός έπεσε στα χέρια της Ρωσίας, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων.

Η ανελέητη ρωσική πολιορκία στην Μαριούπολη συνεχίστηκε και κατά το βράδυ της Κυριακής (27/2) προς Δευτέρα (28/2), με τις ουκρανικές δυνάμεις να αντιστέκονται ακόμα, αλλά τις απώλειες να αυξάνονται. Ανάμεσα στα θύματα της ρωσικής επιθετικότητας στην περιοχή συγκαταλέγεται πλέον και ένα 6χρονο κορίτσι, το σπίτι του οποίου βομβαρδίστηκε.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Mega, άλλοι δύο Έλληνες ομογενείς βρέθηκαν νεκροί στο χωριό Σαρτανά, στα περίχωρα της Μαριούπολης. Οι πληροφορίες κάνουν λόγο και για ακόμα τέσσερις τραυματίες. Το χωριό έχει ισοπεδωθεί.

Ukraine's interior ministry says dozens killed, hundreds injured civilians after massive GRAD shelling of Kharkiv *while negotiations are ongoing". If true, these are the worst faith "negotiations" recent history has seen. pic.twitter.com/rCX4lpj0ZJ — Christo Grozev (@christogrozev) February 28, 2022

The occupiers deliberately shell residential areas of #Kharkiv pic.twitter.com/NEwT3grOn9 — NEXTA (@nexta_tv) February 28, 2022