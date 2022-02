Πούτιν: Αν η Ουκρανία γίνει δεκτή στο ΝΑΤΟ οι απειλές κατά της Ρωσίας θα αυξηθούν

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε σήμερα στο Συμβούλιο Ασφαλείας της Ρωσίας ότι ο αμερικανός Πρόεδρος Τζο Μπάιντεν ισχυρίζεται ότι δεν προτίθενται να δεχθούν την Ουκρανία στο ΝΑΤΟ «αύριο», αλλά ένα τέτοιο μορατόριουμ συνιστά απλώς την υλοποίηση των σχεδίων της συμμαχίας, και όχι υποχώρηση προς την Ρωσία.

«Γι’ αυτό το ζήτημα συζητώ με τους συναδέλφους μου. Και ο Αμερικανός συνάδελφός μου με διαβεβαίωσε ότι δεν ετοιμάζονται να δεχθούν (στο ΝΑΤΟ) την Ουκρανία «αύριο». Πολύ περισσότερο ότι είναι δυνατόν κάποιο είδους μορατόριουμ», δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος, προσθέτοντας ότι το ΝΑΤΟ απλά θεωρεί ότι η Ουκρανία δεν είναι ακόμη έτοιμη να ενταχθεί στην συμμαχία. «Γι’ αυτό τον λόγο η απάντησή μου ήταν απλή: αυτό δεν είναι παραχώρηση σε εμάς. Είναι απλά υλοποίηση των σχεδίων σας. Θεωρείτε ότι χρειάζεται να περιμένουμε και να προετοιμάσετε την Ουκρανία για να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ. Να λοιπόν ποιο είναι το μορατόριουμ. Όχι για εμάς, αλλά για εσάς το κάνετε αυτό το μορατόριουμ», δήλωσε ο Πούτιν.

Σύμφωνα με τον Ρώσο πρόεδρο, σε περίπτωση που η Ουκρανία γίνει δεκτή στο ΝΑΤΟ οι απειλές κατά της Ρωσίας θα αυξηθούν. «Εάν η Ρωσία βρεθεί αντιμέτωπη με μια τέτοια απειλή , όπως η ένταξη της Ουκρανίας στην Βορειοατλαντική συμμαχία, οι απειλές για την χώρα μας θα αυξηθούν», δήλωσε ο Πούτιν.

Στην ίδια συνεδρίαση ο Ρώσος Πρόεδρος ανακοίνωσε ότι εντός της ημέρας θα αποφασίσει εάν θα αναγνωρίσει το Νοντέτσκ και το Λουγκάνσκ.

