Ρωσία: Πέντε Ουκρανοί σαμποτέρ νεκροί σε μάχη στα σύνορα – Διαψεύδει το Κίεβο

Οι ένοπλες δυνάμεις της Ρωσίας ανέφεραν ότι τα στρατεύματά της άνοιξαν πυρ εναντίον μιας «ουκρανικής ομάδας σαμποτάζ και αναγνώρισης» που επιχείρησε να περάσει στη χώρα, σκοτώνοντας πέντε στρατιώτες και καταστρέφοντας τα οχήματά τους αναφέρει το RT.

Σε δήλωση που εξέδωσαν τη Δευτέρα, οι αρχηγοί του στρατού ανέφεραν ότι «μια μονάδα της Νότιας Στρατιωτικής Περιφέρειας, μαζί με μια συνοριακή περιπολία της Ρωσικής Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Ασφαλείας, απέτρεψε μια ομάδα δολιοφθοράς και αναγνώρισης από το να παραβιάσει τα ρωσικά κρατικά σύνορα από το έδαφος της Ουκρανίας».

Πέντε Ουκρανοί στρατιώτες σκοτώθηκαν και κανένας Ρώσος στρατιώτης δεν τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια των πυρών, ανέφεραν. Το υπουργείο πρόσθεσε ότι κατά τη διάρκεια της επίθεσης, δύο οχήματα μάχης που ανήκαν στις ένοπλες δυνάμεις του Κιέβου πέρασαν στο ρωσικό έδαφος σε μια προσπάθεια να σώσουν τους φερόμενους σαμποτέρ. Και τα δύο οχήματα φέρεται να έχουν καταστραφεί.

Απαντώντας στις αναφορές για την επίθεση, ο στρατός της Ουκρανίας είπε ότι οι ισχυρισμοί της Μόσχας για απόπειρα εισβολής από σαμποτέρ είναι ψευδείς.

#BREAKING Russian army says killed 5 'saboteurs' from Ukraine on Russian territory pic.twitter.com/OlCmvfviVq

Russian military says border guards they killed 5 members of a "sabotage group" from entering Russia from Ukraine, near Mityakinskaya