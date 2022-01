Αρθρογράφος Times: Να διορθωθούν ιστορικά λάθη - Τα γλυπτά του Παρθενώνα να επιστραφούν

Πραγματοποιώντας μία ιστορική στροφή, οι Times του Λονδίνου τάσσονται για πρώτη φορά μετά από 50 χρόνια υπέρ της επιστροφής των Γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα.

Μιλώντας μάλιστα στον ΣΚΑΙ ο συγγραφέας του άρθρου Μαικλ Μπίνιον, λέει ευθαρσώς ότι οι καιροί άλλαξαν και τα επιχειρήματα της Αθήνας είναι πλέον ακλόνητα.

Η παρέμβαση της ναυαρχίδας του συντηρητικού βρετανικού τύπου προκάλεσε χαμόγελα αισιοδοξίας στην Αθήνα και ενθουσιασμό όπως θα δούμε στους θιασώτες της επανένωσης των γλυπτών.

Έναν απροσδόκητο σύμμαχο βρίσκει η Αθήνα στη μάχη για την επανένωση των Μαρμάρων του Παρθενώνα. Με κύριο άρθρο τους, οι Τάιμς του Λονδίνου, η ιστορικότερη εφημερίδα της Βρετανίας τάσσεται υπέρ της επιστροφής των Γλυπτών, από το Βρετανικό Μουσείο στην Αθήνα. Η παραδοσιακή εφημερίδα των Συντηρητικών αλλάζει μάλιστα για πρώτη φορά θέση υποστηρίζοντας πως πλέον τα επιχειρήματα υπέρ της επιστροφής είναι ακατάρριπτα.

Με τίτλο "Ενώνοντας την ελληνική κληρονομιά, το κύριο άρθρο της εφημερίδας σημειώνει πως πλέον η επιχειρηματολογία υπέρ της επιστροφής των Ελγίνειων Μαρμάρων στην Αθήνα έχει καταστεί σαρωτική.

Διαβάστε την συνέντευξη:

Κύριε Μπίνιον, εδώ στην Αθήνα μείναμε έκπληκτοι από το βασικό άρθρο των Times. Τι άλλαξε και πήρατε αυτή τη θέση;

Η αίσθηση στη Βρετανία είναι πως οι καιροί έχουν αλλάξει και ότι η κυρίαρχη άποψη είναι πως τα μουσεία δεν πρέπει να έχουν στην κατοχή τους πολιτιστική κληρονομιά που ανήκει σε άλλες χώρες, οι οποίες υποστηρίζουν πως είναι απαραίτητη για τη δική τους πολιτιστική και πολιτική ταυτότητα. Και φυσικά, τα μάρμαρα του Παρθενώνα είναι βασικά στοιχεία της ελληνικής ταυτότητας και ιστορίας και η αίσθηση είναι ότι η Ελλάδα έχει κάνει πολλά για να καταστήσει ευκολότερη την ανταλλαγή των μαρμάρων του Παρθενώνα με κάποια άλλη πιθανή εκ περιτροπής έκθεση κλασικών ελληνικών γλυπτών.



Ξέρετε, με εκπλήσσει το γεγονός ότι μια ιστορική εφημερίδα όπως οι Times πήρε αυτή τη θέση. Υπάρχει κάποιο παρασκήνιο πίσω από αυτό;

Λοιπόν, το παρασκήνιο είναι στην πραγματικότητα η μεταβαλλόμενη διάθεση, όχι μόνο στη Βρετανία, αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο σχετικά με το τι πρέπει να φιλοξενούν τα μουσεία που ανήκουν σε άλλες χώρες. Εάν έχει αγοραστεί ή ακόμα και δοθεί, τότε είναι νόμιμη ιδιοκτησία εάν έχει κλαπεί ή λεηλατηθεί ή ληφθεί με τη βία, τότε σαφώς, υπάρχουν ιστορικά λάθη που πρέπει να διορθωθούν. Και αυτό έχει ήδη συμβεί με μια σειρά από σημαντικά αντικείμενα που τα μουσεία έχουν παραδώσει στη χώρα προέλευσης.

Η μεταστροφή αυτή των Times έχει προκαλέσει αίσθηση και μέσα στη Βρετανία.

Για μένα είναι αρκετά μεγάλη έκπληξη. Η εφημερίδα είναι μία από τις παλαιότερες μας. Ιδρύθηκε στα 1780 και έχει κυκλοφορία περίπου 400.000 φύλλων την ημέρα και περίπου 15 εκ. φύλλων το μήνα. Είναι μια εφημερίδα οι απόψεις της οποίας είναι ας πούμε κεντροδεξιές και αντιπροσωπεύουν αυτό που κάποιος ίσως να αποκαλούσε "το κατεστημένο", δηλαδή μορφωμένους, αποφοίτους πανεπιστημίου επαγγελματίες που κατά κανόνα τη διαβάζουν.

Τι πρέπει να περιμένουμε από την πλευρά της Βρετανικής κυβέρνησης; Πιστεύετε πως είμαστε κοντά σε μια λύση;

Η κυβέρνηση προσπάθησε να ξεφύγει από τη λήψη μιας απόφασης λέγοντας ότι είναι απόφαση του Βρετανικού Μουσείου, και εκείνοι με τη σειρά τους είπαν ότι είναι απόφαση της κυβέρνησης και αυτού του είδους το "γαιτανάκι" έχει γίνει γελοίο. Αυτός είναι ένας από τους λόγους που αποφασίσαμε ότι ήρθε η ώρα να αλλάξουμε γνώμη για αυτό. Η απόφαση πρέπει να ληφθεί από το Μουσείο. Είναι οι ιδιοκτήτες αυτή τη στιγμή αυτών των υπέροχων θησαυρών, αλλά ταυτόχρονα, θα πρέπει να υπάρξει Νόμος του Κοινοβουλίου που θα επικυρώνει μια τέτοια συμφωνία, επειδή το κοινοβούλιο ήταν που τους έδωσε αρχικά στο μουσείο.

