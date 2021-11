Financial Times: Το γράφημα που δείχνει πόσο μεταδοτική είναι η νέα αφρικανική μετάλλαξη

Η νέα μετάλλαξη, που ονομάστηκε Omicron από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, είναι η τελευταία σε μια σειρά από πάνω από 1.500 αναγνωρισμένες μεταλλάξεις του ιού Sars-Cov-2.

Σε ένδειξη ανησυχίας σχετικά με την απειλή από νέες παραλλαγές, η ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο, μεταξύ άλλων, κινήθηκαν για να επιβάλουν ταξιδιωτικούς περιορισμούς σε μια ομάδα χωρών της Νότιας Αφρικής ως απάντηση στο νέο στέλεχος B.1.1.529 .

Το ερώτημα εάν ένα πιο μεταδοτικό, πιο θανατηφόρο ή ακόμη και ανθεκτικό στα εμβόλια στέλεχος θα μπορούσε να αντικαταστήσει την κυρίαρχη παραλλαγή του κορωνοϊού, κρατά τους επιστήμονες και τους υγειονομικούς σε εγρήγορση.

«Έχει η Sars-Cov-2 έχει δοκιμάσει όλα της τα κόλπα; Θα έπρεπε να είσαι αρκετά υπερόπτης για να το πιστέψεις αυτό», είπε ο Gavin Screaton, επικεφαλής του τμήματος Ιατρικών Επιστημών του πανεπιστημίου της Οξφόρδης.

Ο ιός αλλάζει συνεχώς: κάθε μετάλλαξη φέρνει νέα σφάλματα στη σειρά των 30.000 νουκλεοτιδίων που αποτελούν το γονιδίωμά του.

Συνήθως, αυτές οι μεταλλάξεις εξαφανίζονται, αλλά καθεμία «κουβαλά» τη μικρή πιθανότητα ο ιός να γίνει καλύτερος, επιτρέποντάς του πιθανώς να παράγει υψηλότερο ιικό φορτίο.

«Ο ιός πάντα αναζητά την επόμενη κίνησή του». Πριν από την κυκλοφορία του εμβολίου, ο ιός αντιμετώπιζε ένα «απλότερο ανοσοποιητικό τοπίο» στο οποίο σχεδόν όλοι ήταν ευαίσθητοι και «η μεταδοτικότητα ήταν η ευκολότερη νίκη», εξηγεί η Emma Hodcroft, εξελικτική γενετιστής στο Πανεπιστήμιο της Βασιλείας

Ο Francois Balloux, διευθυντής του University College London Genetics Institute, είπε ότι το R0 - ο αριθμός αναπαραγωγής σε έναν πλήρως εκτεθειμένο πληθυσμό - των ενδημικών κορωναϊών που κυκλοφορούσαν πριν από το Sars-Cov-2 ξεπέρασε το 7, μετά από δεκαετίες φυσικής επιλογής.

Καθώς η Delta έχει R0 μεταξύ 6 και 7 – που είναι υπερδιπλάσιο από αυτό του αρχικού στελέχους που προέκυψε από το Wuhan της Κίνας – η κυρίαρχη παραλλαγή μπορεί να μην έχει «πολλά περιθώρια για να γίνει πιο μεταδοτική βραχυπρόθεσμα», είπε.

Ο Balloux προέβλεψε ότι το Sars-Cov-2 θα έπεφτε σε ένα μοτίβο όπου «εξελίσσεται αργά γύρω από το ανοσοποιητικό σύστημα» κατά τη διάρκεια μιας δεκαετίας αντί για «συνεχή άλματα στη μεταδοτικότητα»

Ωστόσο, οι επιστήμονες εξακολουθούν να ανησυχούν για μια ξαφνική μετάλλαξη του ιού, που μπορεί να εκτροχιάσει την παγκόσμια αντίδραση στην πανδημία και τα αποτελέσματα του εμβολιασμού.

Το στέλεχος Omicron, το οποίο εξαπλώνεται στη Νότια Αφρική καθώς και στην Μποτσουάνα, έχει εγείρει ανησυχίες, καθώς πολλές από τις 50 μεταλλάξεις του κορωνοϊού σχετίζονται με την ικανότητα παράκαμψης του ανοσοποιητικού συστήματος και επομένως μπορούν να εξαπλωθούν γρηγορότερα.

The Technical Advisory Group on SARS-CoV-2 Virus Evolution met today to review what is known about the #COVID19 variant B.1.1.529.

They advised WHO that it should be designated a Variant of Concern.

WHO has named it Omicron, in line with naming protocols https://t.co/bSbVas9yds pic.twitter.com/Gev1zIt1Ek

— World Health Organization (WHO) (@WHO) November 26, 2021

Πηγή: Financial Times