Συναγερμός από τμήμα τεράστιου πυραύλου που κατευθύνεται προς τη Γη

Σοβαρή ανησυχία προκαλεί το γεγονός πως μέρος ενός τεράστιου πυραύλου 21 τόνων που εκτόξευσε η Κίνα κατευθύνεται προς τη Γη και αναμένεται να κάνει ανώμαλη προσγείωση.

Πρόκειται για μέρος του πυραύλου Long March 5B ο οποίος εκτοξεύτηκε την Μ. Πέμπτη από το διαστημικό κέντρο στην κινεζική νήσο Χαϊνάν.

Το Long March 5B έπειτα εισήλθε σε μια προσωρινή τροχιά γύρω από τη Γη και οι ειδικοί αναμένουν να κάνει μια ανεξέλεγκτη επανείσοδο, ενώ υπάρχουν και φόβοι πως μπορεί να προσγειωθεί σε κατοικημένη περιοχή, αναφέρει ο Guardian.

«Ενδεχομένως τα πράγματα να μην είναι καλά», δήλωσε ο Jonathan McDowell, αστροφυσικός στο Κέντρο Αστροφυσικής του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, τελευταία φορά που η Κίνα, η οποία θέλει να φτιάξει τον δικό της διαστημικό σταθμό εκτόξευσε πύραυλο, μεγάλες ράβδοι από μέταλλο έπεφταν από τον ουρανό, καταστρέφοντας πολλά κτίρια στην Ακτή Ελεφαντοστού.

Οι παρατηρητές εδάφους αναφέρουν πως εισέρχεται σταδιακά στην ατμόσφαιρα της Γης και πως είναι εκτός ελέγχου.

Λόγω της ταχύτητάς του είναι δύσκολο να προβλέψουν πού μπορεί να πέσει, και πότε αλλά υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να καταλήξει σε ωκεανό.

Η εκτόξευση του πυραύλου ήταν μέρος από τις 11 προγραμματισμένες διαστημικές αποστολές της Κίνας στο πλαίσιο της κατασκευής του διαστημικού σταθμού, ο οποίος αναμένεται να ολοκληρωθεί στα τέλη του 2022.

Ο διαστημικός σταθμός σε σχήμα Τ αναμένεται να ζυγίζει περίπου 60 τόνους, και θα είναι μικρότερος από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό , ο οποίος όταν ξεκίνησε να δημιουργείται το 1998 και ζυγίζει περίπου 408 τόνους.

China has successfully launched the core module for its first permanent space station, Tianhe, or "Heavenly Harmony" module was liftoff by a Long March 5B rocket from the Wenchang Launch Center, 1st of 11 missions to build and supply the space station for a 3-person crew pic.twitter.com/CoCp78Osgu