Moderna: Το εμβόλιό μας είναι αποτελεσματικό και στις μεταλλάξεις από Βρετανία και Νότια Αφρική

Η αμερικανική εταιρεία Moderna ανακοίνωσε ότι το εμβόλιο της κατά της Covid-19 παρήγαγε αντισώματα στη διάρκεια εργαστηριακών τεστ απέναντι στις μεταλλάξεις του κορωνοϊού- και για τη Βρετανική και αυτή της Νότιας Αφρικής.

Η διπλή δόση του εμβολίου της Moderna αναμένεται να είναι επαρκώς προστατευτική έναντι των νέων στελεχών που έχουν εντοπιστεί μέχρι σήμερα, σύμφωνα με την εταιρεία.

Η Moderna τονίζει, ωστόσο, ότι θα δοκιμάσει ένα ενισχυτικό εμβολίου κατά της παραλλαγής της Νότιας Αφρικής σε προ-κλινικές δοκιμές προκειμένου να διαπιστώσει αν αυτό θα είναι πιο αποτελεσματικό στην ενίσχυση αντισωμάτων κατά της παραλλαγής και άλλων μελλοντικών παραλλαγών.

Μολονότι όλοι ιοί μεταλλάσσονται συνεχώς, οι επιστήμονες ανησυχούν για τις μεταλλάξεις που εντοπίστηκαν στη Βρετανία και τη Νότια Αφρική καθώς εκτιμάται ότι είναι ικανές να μεταβάλλουν τις βασικές λειτουργίες του ιού.

