Ρωσία: Αίτηση καταχώρησης του εμβολίου Sputnik V στην Ε.E.

Το Ρωσικό Ταμείο Άμεσων Επενδύσεων (RDIF) κατέθεσε αίτηση για καταχώρηση του εμβολίου Sputnik V κατά της Covid-19 στην ρυθμιστική αρχή της Ευρωπαϊκής Ενωσης και περιμένει την αξιολόγησή του τον Φεβρουάριο, καθώς η Μόσχα επιδιώκει να επιταχύνει την παγκόσμια διάθεσή του.

Το εμβόλιο Sputnik V έχει εγκριθεί για χρήση στην Αργεντινή, την Λευκορωσία, την Σερβία και άλλες χώρες.

Στον επίσημο λογαριασμό προώθησης του ρωσικού εμβολίου στο Twitter αναφέρεται ότι η ρωσική ομάδα και ομάδα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων ( EMA) είχαν χθες συνάντηση αξιολόγησης του ρωσικού εμβολίου και ότι η ευρωπαϊκή ρυθμιστική αρχή θα λάβει απόφαση για την έγκριση του εμβολίου με βάση τις αξιολογήσεις.

Ενώ τα εμβόλια της Pfizer και της Moderna έχουν αρχίσει να κυκλοφορούν σε πολλές χώρες, ειδικοί έχουν δηλώσει ότι θα χρειαστούν πολλαπλά εμβόλια για να ελεγχθεί η πανδημία, που έχει σκοτώσει περισσότερα από δύο εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως.

Η Ρωσία θα υποβάλει επίσημη αίτηση στην Ευρωπαϊκή Ενωση τον Φεβρουάριο για την έγκριση του Sputnik V, δήλωσε την περασμένη εβδομάδα στο φόρουμ Reuters Next ο επικεφαλής του RDIF Κίριλ Ντμίτριεφ.

Η διαδικασία έγκρισης του ρωσικού εμβολίου για επείγουσα χρήση καθυστέρησε στην Βραζιλία, αφού η ρυθμιστική αρχή της χώρας ανακοίνωσε ότι τα συνοδευτικά της αίτησης δεδομένα δεν εκπληρώνουν τα ελάχιστα κριτήρια.

Το Μεξικό, το οποίο διαπιστώνει καθυστερήσεις στις παραδόσεις δόσεων του εμβολίου κατά του κορονοϊού από την Pfizer, δήλωσε ότι στοχεύει να αντισταθμίσει το έλλειμμα με δόσεις που θα αγοράσει από άλλες φαρμακευτικές εταιρείες.

