Εκκενώθηκε το Καπιτώλιο έπειτα από φωτιά - Aναβολή στην πρόβα του Μπάιντεν

Συναγερμός έχει σημάνει στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ, το οποίο εκκενώνεται άμεσα εξαιτίας φωτιάς. Συγκεκριμένα το απόγευμα της Δευτέρας 18 Ιανουαρίου, πυκνοί μαύροι καπνοί υψώθηκαν από τη βόρεια πτέρυγα του Καπιτωλίου των ΗΠΑ. Την ίδια ώρα στη δυτική πλευρά του κτιρίου γινόταν πρόβα για την ορκωμοσία του Αμερικανού προέδρου Τζο Μπάιντεν και της Καμάλα Χάρις.

Αμεσα ακούστηκε ηχητικό μήνυμα από τα μεγάφωνα του κτιρίου το οποίο ζητούσε από τους παρευρισκόμενους και τους εργαζόμενους να αποχωρήσουν από τους εξωτερικούς χώρους του Καπιτωλίου και να κατευθυνθούν σε ασφαλές σημείο.

Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες που μεταδίδουν τα αμερικανικά δίκτυα, φωτιά έχει ξεσπάσει στον αυτοκινητόδρομο που περνά μπροστά από το βόρειο τμήμα του Καπιτωλίου, ενώ οι Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα. Οι Αρχές έχουν αποκλείσει την είσοδο και την έξοδο σε όλα τα κυβερνητικά κτίρια αλλά και τη διέλευση από τον συγκεκριμένο αυτοκινητόδρομο της Ουάσιγκτον. Οι μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ αναφέρουν ότι η φωτιά έσβησε και δεν υπάρχει «καμία απειλή για το κοινό».

Βίντεο δείχνουν καπνούς γύρω από το κτίριο.

"Δεν υπάρχουν πυρκαγιές εντός του κτιρίου"

Η αστυνομία διευκρίνισε ότι μια πυρκαγιά κάτω από έναν αυτοκινητόδρομο αρκετά τετράγωνα νότια του κτιρίου προκάλεσε τον συναγερμό.

"Με μεγάλη προσοχή μετά από μια απειλή εξωτερικής ασφάλειας κάτω από τη γέφυρα στο I-295 στο First and F Streets, SE, ο αναπληρωτής αρχηγός διέταξε το σφράγισμα του συγκροτήματος. Επί του παρόντος δεν υπάρχουν πυρκαγιές εντός ή εκτός της πανεπιστημιούπολης του Καπιτωλίου".

Σε βίντεο που έχουν αναρτηθεί στα social media φαίνονται να βγαίνουν καπνοί πίσω από το κτίριο του Καπιτώλιου ενώ σε άλλα φαίνεται η πυρκαγιά που σύμφωνα με όσα μεταδίδουν τα αμερικανικά ΜΜΕ, οφείλεται σε έκρηξη δεξαμενής υγραερίου. Άλλες αναφορές θέλουν η πυρκαγιά να ξεκίνησε από άστεγους που την άναψαν για να ζεσταθούν σε διπλανό από το Καπιτώλιο οικόπεδο και έχασαν σε κάποια στιγμή τον έλεγχό της.

Η αστυνομία του Καπιτωλίου είπε: "Τα μέλη και το προσωπικό ενημερώθηκαν για να καταφύγουν στη θέση τους ενώ διερευνάται το περιστατικό".

Τηνν ίδια στιγμή σε φρούριο έχει μετατραπεί η πρωτεύουσα των ΗΠΑ καθώς περισσότερα από 25.000 μέλη της Εθνοφρουράς και χιλιάδες στρατιώτες βρίσκονται επί ποδός για να διασφαλίσουν ότι η ορκωμοσία του Τζο Μπάιντεν θα διεξαχθεί χωρίς απρόοπτα.

BREAKING: Smoke rising behind Capitol building. Inauguration rehearsal appears to be evacuating. Loudspeakers at the Capitol warn of an “external threat”. Smoke can be seen in the distance with guards running. pic.twitter.com/2SVaGmgKqu