Επί 8 χρόνια δεν της έκανε πρόταση γάμου και τώρα τον σέρνει στα δικαστήρια!

Μία 26χρονη από τη Ζάμπια έκανε μήνυση στον επί 8 χρόνια σύντροφός της επειδή δεν της έκανε πρόταση γάμου. Η κοπέλα κατηγορεί τον 28χρονο πως δεν παίρνει τη σχέση τους στα σοβαρά και του ζητά να τοποθετεί για τις προθέσεις του ενώπιον δικαστηρίου.

Η Gertrude Ngoma και ο Herbert Salaliki φαίνεται πως αν και είναι ζευγάρι, ο καθένας «βρίσκεται σε άλλη φάση». Η 26χρονη, σύμφωνα με δημοσίευμα τοπικού μέσου που επικαλείται η New York Post, περίμενε -μάταια από ό,τι φαίνεται- ο 28χρονος σύντροφός της να της κάνει κάποτε πρόταση γάμου. Κάτι τέτοιο όμως δε συνέβη ούτε αφότου απέκτησαν ένα παιδί και έτσι η κοπέλα αποφάσισε να καταθέσει μήνυση εναντίον του. Μάλιστα, η Gertrude Ngoma απαίτησε από τον Herbert Salaliki να τις αποκαλύψει τις προθέσεις του για τη σχέση τους ενώπιον δικαστηρίου.

Η 26χρονη σύμφωνα με το newsit.gr, κατηγορεί τον σύντροφό της ότι δεν παίρνει τη σχέση τους στα σοβαρά καθώς εκείνη ζει με τους γονείς της και εκείνος μόνος του, ενώ αμφισβήτησε και την αφοσίωσή του λέγοντας ότι μπορεί να μιλά με άλλες γυναίκες. Ο 28χρονος φέρεται να υποστηρίζει ότι καθυστερεί τον γάμο τους καθώς δεν έχει τα απαραίτητα χρήματα και ότι η Gertrude δεν του δίνει την απαραίτητη προσοχή.

Τοπικά μέσα αναφέρουν ότι ο δικαστής τους συμβούλευσε να συμβιβαστούν και να τα βρουν εκτός δικαστηρίων.

Woman sues boyfriend for not proposing after 8 years https://t.co/5XsGsSPPPc pic.twitter.com/7rAUlMTR06