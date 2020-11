Άλμπερτ Μπουρλά: Το εμβόλιο της Pfizer αμέσως μετά την έγκριση θα βγει στην αγορά

Μέσα σε λίγες ώρες θα μπορεί να ξεκινήσει η διανομή του εμβολίου της Pfizer από τη στιγμή που θα εγκριθεί, ανέφερε ο επικεφαλής του φαρμακευτικού κολοσσού, Άλμπερτ Μπουρλά, σε συνέντευξή του στο Sky news. Μάλιστα ο κ. Μπουρλά αποκάλυψε ότι έχουν ήδη παραχθεί περισσότερες από 20 εκατ. δόσεις του εμβολίου.

Ο επικεφαλής της Pfizer δήλωσε ότι η εταιρεία του θα υποβάλει αίτηση για άδεια από τις ρυθμιστικές αρχές σε όλο τον κόσμο «πολύ, πολύ σύντομα - μέσα στις επόμενες δύο μέρες» και θα ξεκινήσει άμεσα να στέλνει τις πρώτες από τις 20 εκατομμύρια δόσεις εμβολίου που έχουν ήδη παραχθεί.

Ανέφερε ακόμη πως οι δόσεις θα αποσταλούν στις χώρες μόλις το επιτρέψουν οι υγειονομικές ρυθμιστικές αρχές, αυξάνοντας την πιθανότητα «για ρύθμιση της κατάστασης», τονίζοντας πως ο κόσμος θα πρέπει να είναι «υπομονετικός», καθώς αναμένεται η ζήτηση να ξεπεράσει την προσφορά.

«Υπάρχει φως στο τέλος του τούνελ», σημείωσε ο επικεφαλής της Pfizer και θεωρεί ότι στο δεύτερο μισό του 2021 η κατάσταση για όλους μας θα είναι εντελώς διαφορετική.

Ο Άλμπερτ Μπουρλά αναφέρθηκε και στην ολοκλήρωση της μελέτης της «Φάσης 3» σχετικά με το εμβόλιο COVID-19, που δημιουργήθηκε σε συνεργασία με τη γερμανική εταιρεία BioNTech, η οποίο έδειξε ότι το εμβόλιο είναι 95% αποτελεσματικό. Την εξέλιξη αυτή, ο επικεφαλής της Pfizer, την περιέγραψε ως «θεαματική» και «μια υπέροχη στιγμή για την επιστήμη αλλά, το πιο σημαντικό, για την ανθρωπότητα».

Επίσης τόνισε πως η ημέρα που του είπαν για την επιτυχία του εμβολίου ήταν «η πιο λαμπρή μέρα της ζωής μου». Η Pfizer έχει ήδη παράγει περισσότερες από 20 εκατομμύρια δόσεις του εμβολίου, με τον αριθμός αυτό να φτάνει τα 50 εκατομμύρια έως το τέλος του έτους. Ο προγραμματισμός είναι να παραχθούν 1,3 δισεκατομμύρια δόσεις μέσα στο 2021, αποκάλυψε ο κ. Μπουρλά.

“We have already produced more than 20m doses.” Pfizer’s chief executive, Dr Albert Bourla tells Sky’s @adamparsons that the vaccine is ready to be sent “within hours” of receiving government approval. Get more on the #coronavirus vaccine here https://t.co/37zjst2GxM pic.twitter.com/JaLKwXJavg

"I believe that the second half of 2021 will be a very different experience for many of us."



Pfizer’s chief executive, Dr Albert Bourla says that there is now “light at the end of the tunnel”.



Get more on the #coronavirus vaccine here https://t.co/37zjst2GxM pic.twitter.com/nCVyDIHYil