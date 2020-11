Τα γυρίζει πάλι ο Τραμπ: Δεν παραδέχομαι τίποτα, ο Μπάιντεν κέρδισε μόνο για τα ΜΜΕ των fake news

Αναδίπλωση για τον απερχόμενο πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, καθώς λίγη ώρα μετά την ανάρτηση του στο Twitter στην οποία αναγνώριζε τη νίκη του Μπάιντεν στις αμερικανικές εκλογές 2020, τα.. γύρισε και με νέα του ανάρτηση τονίζει ότι δεν παραδέχεται τίποτα.

«Νοθευμένες εκλογές. Θα νικήσουμε!» έγραψε λίγα λεπτά μετά τις πρώτες του αναρτήσεις και αφού τα διεθνή ΜΜΕ διάβασαν σε εκείνες την πρώτη παραδοχή ήττα.

Με νέο του tweet, λίγα λεπτά αργότερα, ο Ντόναλντ Τραμπ συνέχιζε λέγοντας: κέρδισε μόνο στα μάτια των μίντια των Fake News. Δεν αναγνωρίζω τίποτα! Έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας. Αυτές ήταν νοθευμένες εκλογές!».

He only won in the eyes of the FAKE NEWS MEDIA. I concede NOTHING! We have a long way to go. This was a RIGGED ELECTION!