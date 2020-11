Ο κορονοϊός μεταλλασσόταν στο σώμα 45χρονου ασθενούς έως ότου τον σκότωσε

Ο κορωνοϊός Covid-19 δεν έχει πάψει στιγμή να εκπλήσσει δυσάρεστα ειδικούς και μη, αλλά η είδηση που ακολουθεί είναι πρωτοφανής. Γιατροί από τις ΗΠΑ δημοσίευσαν σε κορυφαίο ιατρικό περιοδικό την περίπτωση 45χρονου ασθενούς που αρρώσταινε συνέχεια από τον κορωνοϊό μέχρι που πέθανε.

Οι γιατροί δεν μπορούσαν να καταλάβουν αν ο ασθενής ξαναμολυνόταν ή αν υποτροπίαζε. Γι' αυτό τον λόγο ανέλυσαν το γονιδίωμα του κορωνοϊού που έφερε. Με μεγάλη τους έκπληξη ανακάλυψαν ότι ήταν ο ίδιος κορωνοϊός, αλλά είχε μεταλλαχθεί ταχύτατα μέσα στο ίδιο του το σώμα!

Το περιστατικό δημοσιεύεται στην κορυφαία ιατρική επιθεώρηση New England Journal of Medicine. Το αναφέρουν επιστήμονες από το Νοσοκομείο Brigham and Women's στη Βοστώνη και από το Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ.

Έπασχε από αυτοάνοσο νόσημα

Όπως γράφουν οι γιατροί, ο ασθενής ήταν ένας 45χρονος, ο οποίος έπασχε από ένα αυτοάνοσο νόσημα που προσβάλλει πολλά όργανα. Ο άνδρας λάμβανε φαρμακευτική αγωγή για την ασθένειά του, στην οποία συμπεριλαμβάνονταν ισχυρά ανοσοκατασταλτικά φάρμακα.

Όταν ο νέος κορωνοϊός τον μόλυνε για πρώτη φορά, του προκάλεσε υψηλό πυρετό για τον οποίο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Από την πρώτη κιόλας μέρα εντοπίστηκε ο κορωνοϊός στον οργανισμό του και αμέσως υποβλήθηκε στην απαιτούμενη θεραπεία. Πέντε ημέρες αργότερα βγήκε γερός και δυνατός από το νοσοκομείο, χωρίς να χρειάζεται οξυγόνο.

Τις επόμενες 63 ημέρες, ο άνδρας αυτός νοσηλεύθηκε ακόμα τέσσερις φορές. Τις τρεις για πόνο στην κοιλιά και τη μία για κόπωση και δύσπνοια. Κατά τις νέες εισαγωγές παρουσίαζε υποξαιμία (μειωμένα επίπεδα οξυγόνου στο αίμα).

Οι γιατροί επαναλάμβαναν τα τεστ για τον κορωνοϊό και την 72η ημέρα της περιπέτειάς του βγήκε πάλι θετικός. Έκανε πάλι αγωγή για τον κορωνοϊό, μετά το πέρας της οποίας τα τεστ βγήκαν αρνητικά.

Ακόμα δύο φορές

Ωστόσο την 105η ημέρα ο άτυχος 45χρονος εισήχθη εκ νέου στο νοσοκομείο. Αυτή τη φορά είχε κυτταρίτιδα, δηλαδή φλεγμονή του υποδόριου ιστού εξαιτίας βακτηριακής λοίμωξης. Λίγες ημέρες αργότερα παρουσίασε πάλι υποξαιμία και τελικά την 128η ημέρα χρειάσθηκε πάλι θεραπεία για κορωνοϊό.

Η αναπνευστική λειτουργία του όμως επιδεινωνόταν διαρκώς. Την 143η ημέρα οι γιατροί του χορήγησαν για τέταρτη φορά θεραπεία για τη λοίμωξη που προκαλεί ο νέος κορωνοϊός. Την 150η ημέρα τον διασωλήνωσαν και την 154η έχασε τη ζωή του από σοκ και αναπνευστική ανεπάρκεια.

Συνολικά, ο 45χρονος παρουσίασε τέσσερις φορές τη λοίμωξη που προκαλεί ο νέος κορωνοϊός. Ωστόσο οι γενετικές εξετάσεις σε δείγματα που είχαν ληφθεί από αυτόν έδειξαν πως ο κορωνοϊός τον είχε μολύνει μόνο μία φορά.

Αυτό που είχε συμβεί είναι ότι κρυβόταν στο σώμα του και μεταλλασσόταν γρήγορα - προφανώς για να αποφύγει τις επιδράσεις των φαρμάκων.

«Η φυλογενετική ανάλυση ήταν συμβατή με επίμονη λοίμωξη και επιταχυνόμενη εξέλιξη του ιού», σημειώνουν οι επιστήμονες στο άρθρο τους. Και εξηγούν πως οι μεταλλάξεις εντοπίστηκαν κυρίως στο γονίδιο και στον γονιδιακό τόπο που σχετίζονται με την ικανότητα του κορωνοϊού να ενώνεται με τα ανθρώπινα κύτταρα για να εισβάλλει ύστερα στο εσωτερικό τους.

Πηγή: iatropedia.gr