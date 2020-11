Επίθεση στη Βιέννη: Ο τζιχαντιστής ήταν στη φυλακή αλλά τον άφησαν ελεύθερο

Fejzulai Kujtim το όνομα του 20χρονου με καταγωγή από τα Σκόπια - Τον είχαν συλλάβει τον Απρίλιο του 2019 αλλά αποφυλακίστηκε μετά από επτά μήνες γιατί ήταν ανήλικος - Είχε προαναγγείλει την επίθεσή του μέσω Instagram - Σε κατάσταση σοκ οι τραυματίες - Επτά σε κρίσιμη κατάσταση

Γνωστός στις αρχές της Αυστρίας ήταν ο 20χρονος τρομοκράτης που αιματοκύλισε την Βιέννη το βράδυ της Δευτέρας σκοτώνοντας τέσσερις ανθρώπους πριν να πέσει νεκρός από τα πυρά αστυνομικών.

Οπως αποκάλυψε ο υπουργός Εσωτερικών της Αυστρίας Καρλ Νεχάμερ το όνομα του τζιχαντιστή του Ισλαμικού Κράτους ήταν Φετζουλάι Κουτίμ (Fejzulai Kujtim).

Ο Κουτίμ κατά την ίδια ενημέρωση είχε καταδικαστεί σε 22 μήνες φυλάκιση στις 25 Απριλίου του 2019 επειδή ήθελε να μεταβεί στη Συρία για να ενταχθεί στο Iσλαμικό Κράτος αλλά είχε αποφυλακιστεί υπό όρους στις 5 Δεκεμβρίου του 2019.

Όπως εξήγησε λόγω της ηλικίας του είχε αντιμετωπιστεί με τη νομοθεσία περί ανηλίκων.

Νωρίτερα είχε γίνει γνωστό ότι ο 20χρονος, ο οποίος είχε γεννηθεί στην Αυστρία αλλά έχει καταγωγή από τα Σκόπια, είχε κριθεί από την αυστριακή αστυνομία ως «ανίκανος να σχεδιάσει τρομοκρατικές επιθέσεις».

Όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων ΑΡΑ για την ώρα έχουν συλληφθεί δύο άτομα με τον υπουργό Εσωτερικών της Αυστρίας να κάνει λόγο για 15 έρευνες σε σπίτια υπόπτων και αρκετές συλλήψεις.

Είχε προαναγγείλλει την επίθεσή του

Η BILD μετέδωσε, επίσης, ότι ο δράστης της επίθεσης φέρεται να είχε προαναγγείλλει την επίθεσή του μέσω Instagram ποζάροντας μπροστά στο φακό με ένα όπλο Zastava M70, ένα πιστόλι και ένα μεγάλο μαχαίρι και να δίνει τον όρκο πίστης των τζιχαντιστών.

Ο τρομοκράτης ήταν βαριά οπλισμένος καθώς είχε αυτόματο όπλο, πιστόλι και μαχαίρι ενώ «εξουδετερώθηκε» στις 8:09, το απόγευμα της Δευτέρας εννέα λεπτά μετά την έναρξη της επίθεσής του.

Σύμφωνα με τις αρχές, ο 20χρονος ισλαμιστής ήταν ένας από τους 90 αυστριακούς ισλαμιστές που ήθελαν να ταξιδέψουν στη Συρία.

Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών ο τρομοκράτης είχε δύο διαβατήρια, το ένα αυστριακό και το άλλο από τα Σκόπια. «Ο δολοφόνος, που έπεσε νεκρός από τα πυρά της αστυνομίας μετά την τρομοκρατική επίθεση στο κέντρο της Βιέννης, ήταν 20 ετών, υποστηρικτής του Ισλαμικού Κράτους με ρίζες από τη Βόρεια Μακεδονία και σχετικό ποινικό μητρώο για συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση».

Οι νεκροί και οι τραυματίες

Από την επίθεση του 20χρονου έπεσαν νεκροί τέσσερις πολίτες με τον καγκελάριο της Αυστρίας ο Σεμπάστιαν Κουρτς να διευκρινίζει ότι πρόκειται για έναν ηλικιωμένος άνδρα, μια ηλικιωμένη γυναίκα, έναν νεαρό περαστικό και μια σερβιτόερα.

Όσον αφορά τους τραυματίες επτά παραμένουν σε νοσοκομεία με την κατάστασή τους να κρίνεται «σοβαρή για τη ζωή τους». «Αντιμετωπίσαμε πληγές τόσο από σφαίρες όσο και από μαχαίρι» δήλωσε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ιατρικού συλλόγου Βιέννης.

Συνολικά από την επίθεση τραυματίστηκαν 17 άνθρωποι ανάμεσα στους οποίους και ένας 28χρονος αστυνομικός. Οπως δήλωσε άλλος εκπρόσωπος του ιατρικού συλλόγου οι δέκα ελαφρύτερα τραυματίες «είναι σε κατάσταση σοκ».

Exclusive video of the shooting from the first moments of the attack in Vienna, Austria#Vienna @BittonRosen pic.twitter.com/BDDHIcnTBK— ערוץ 20 (@arutz20) November 2, 2020

Αυτό που προβληματίζει τις αυστριακές αρχές είναι ότι ακόμα δεν έχει ξεκαθαριστεί εάν προκειται για έναν ή για περισσότερους δράστες. «Είναι δύσκολο να πούμε με σιγουριά αν ήταν ένας ή περισσότεροι. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ξεκαθάρη απάντηση» δήλωσε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας που συμμετείχε στην πρωινή συνέντευξη τύπου. Όπως έγινε γνωστό αργότρεα σε εξέλιξη είναι ανθρωποκυνηγητό από περισσότερους από 1.000 αστυνομικούς και στρατιώτες για τον εντοπισμό τουλάχιστον ενός ακόμα δράστη.

Σύμφωνα με τον κ. Νεχάμερ ο τρομοκράτης που εξουδετερώθηκε «ήταν βαρύτατα οπλισμένος και είχε και ζώνη με εκρηκτικά», η οποία όπως διευκρίνστηκε από την αστυνομία ήταν ψεύτικη.

Σύμφωνα με την αστυνομία της Βιέννης αυτά είναι όσα ανακοινώθηκαν επίσημα για την επίθεση:

Η επίθεση πραγματοποιήθηκε λίγο μετά τις 8 το βράδυ της Δευτέρας (21:00 ώρα Ελλάδος) με τον δράστη, σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών της Αυστρίας, να πέφτει νεκρός από πυρά αστυνομικών εννέα λεπτά αργότερα.

Ο καγκελάριος της Αυστρίας Σεμπάστιαν Κουρτς έκανε λόγο για μια «επαγγελματικά οργανωμένη τρομοκρατική επίθεση» καθώς πραγματοποιήθηκε το τελευταίο βράδυ πριν η Βιέννη να μπει σε lockdown και οι δρόμοι στην περιοχή όπου εκτυλίχθηκε - το αποκαλούμενο και «Τρίγωνο των Βερμούδων» με μπαρ και εστιατόρια - ήταν γεμάτο από κόσμο.

«Πυροβόλησαν τουλάχιστον 100 φορές» κατέθεσε την μαρτυρία ο Ραβίνος Σλόμο Χοφμάιστερ ο οποίος είδε τον δράστη να ανοίγει πυρ από παράθυρο πάνω απο τη συναγωγή της Βιέννης καθώς η επίθεση ξεκίνησε έξω από το κτήριο αυτό.

Αστυνομικές πήγες που επικαλούνται αυστριακά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι το τρομοκρατικό χτύπημα πραγματοποιήθηκε σε έξι σημεία με μικρή απόσταση το ένα από το άλλο.

Τριήμερο πένθος στην Αυστρία

«Οι σκέψεις μας είναι στα θύματα, τους τραυματίες και τους συγγενείς σε αυτές τις ιδιαίτερα δύσκολες ώρες για τη Δημοκρατία της Αυστρίας», δήλωσε ο Καγκελάριος Σεμπάστιαν Κουρτς σε ομιλία του στο υπουργικό συμβούλιο.

Όπως ανακοίνωσε στις 12 το βράδυ θα τηρηθεί ενός «λεπτού σιγής στη μνήμη των θυμάτων» ενώ την Τετάρτη με την έναρξη των μαθημάτων στα σχολεία, οι μαθητές θα τηρήσουν ενός λεπτού σιγής.

anatakti