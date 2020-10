ΗΠΑ: Νέα δολοφονία Αφροαμερικανού! Τον γάζωσαν αστυνομικοί στη μέση του δρόμου

Ένα ακόμα σοκαριστικό βίντεο εν ψυχρώ δολοφονίας Αφροαμερικανού έρχεται από τις ΗΠΑ προκαλώντας και πάλι οργή.



Στο βίντεο φαίνονται δύο αστυνομικοί και ένας Αφροαμερικανός άντρας μαζί με μια Αφροαμερικανή κοπελα. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται, ο άντρας κρατούσε μαχαίρι, ωστόσο είναι εμφανές πως οι αστυνομικοί δεν κάνουν καμία προσπάθεια να τον αφοπλίσουν και να τον συλλάβουν!



Αντιθέτως από τα τρία μέτρα αρχίζουν να τον πυροβολούν “γαζώνοντάς” τον στις σφαίρες. Λίγο προν πυροβολήσουν ο Αφροαμερικανός φαίνεται να κάνει μια κίνηση με το χέρι του σαν να δείχνει πως παραδίνεται. Ωστόσο ακολουθεί ο θάνατός του.

Philadelphia cops fatally shot Walter Wallace Jr. today, firing 10+ times at him while he stood at least 10ft away. He allegedly had a knife but cops made NO attempts at de-escalating the situation in this video. They went straight to killing Wallace in front of his loved ones! pic.twitter.com/U2zYGqK7Ag