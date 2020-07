Αν κάποιος έπρεπε να πεθάνει, θα έπρεπε να είμαι εγώ. Συγκλονίζει ο 6χρονος που έσωσε την αδερφή του

Ο ηρωικός 6χρονος Bridger Walker πλήρωσε με 90 ράμματα στο μάγουλό του το τίμημα της ηρωικής του πράξης να σώσει τη μικρή αδελφή του από έναν αγριεμένο σκύλο που όρμηξε εναντίον τους σε περιοχή του Ουαϊόμινγκ, στις ΗΠΑ.



Αλλά αυτή η γενναία του πράξει ήταν αρκετή για να ανακηρυχθεί «επίτιμος παγκόσμιος πρωταθλητής» από το Παγκόσμιο Συμβούλιο Πυγμαχίας -WBC, που ανάμεσα στους πρωταθλητές του αθλήματος συμπεριλαμβάνει τον κολοσσό των βαρέων βαρών Tyson Fury. Ο 6χρονος ήρωας τιμήθηκε για την γενναία του πράξη επειδή «αντιπροσωπεύει τις καλύτερες αξίες της ανθρωπότητας».



Η εικόνα του πρησμένου και σημαδεμένου προσώπου του Bridger που αγκαλιάζει την περήφανη αδερφή του έγινε viral, όταν η θεία του Nicole Walker, την δημοσίευσε στο Instagram , περιγράφοντας την τρομακτική στιγμή που έζησαν τα δύο μικρά παιδιά όταν ένας σκύλος τους επιτέθηκε καθώς έπαιζαν έξω από το σπίτι τους στο Ουαϊόμινγκ.

Εξάχρονο αγοράκι μπήκε στη μέση για να σώσει τη μικρή του αδελφή από άγριο σκύλο



«Στις 9 Ιουλίου, ο εξάχρονος ανιψιός μου Bridger έσωσε τη ζωή της μικρής αδερφής του στέκοντας ανάμεσα σε αυτήν και τον σκύλο», έγραψε η θεία του αγοριού στην ανάρτηση, η οποία έχει λάβει πάνω από ένα εκατομμύριο likes.



«Αφού τον δάγκωσε πολλές στο πρόσωπο, αυτός κατάφερε και άρπαξε το χέρι της αδερφής του και έτρεξαν μαζί μακριά για να την κρατήσει ασφαλή».



Ο σκύλος ωστόσο έσφιξε τόσο δυνατά τα σαγόνια του γύρω από την αριστερή πλευρά του προσώπου του Bridger που ξέσκισε το μάγουλό του με αποτέλεσμα να χρειαστεί δύο ώρες χειρουργική επέμβαση και 90 ράμματα για να κλείσουν οι γιατροί την πληγή.



Όταν ρωτήθηκε από τον πατέρα του γιατί δεν έφυγε απλώς, το αγόρι απάντησε με την θλιβερή αλλά εμπνευσμένη φράση: «Αν κάποιος έπρεπε να πεθάνει, νόμιζα ότι θα έπρεπε να είμαι εγώ».



Ο Bridger έλαβε όμως επαίνους για την απίστευτη γενναιότητα και τα συναρπαστικά λόγια του ακόμα και από αστέρες του Χόλιγουντ, όπως η Άν Χάθαγουεϊ, και έχει πλέον αναγνωριστεί από το WBC, ο οποίος τον χαρακτήρισε ατρόμητο νεαρό «ήρωα».

We are honored to name 6-year-old, Bridger Walker, WBC Honorary Champion, for his brave actions that represent the best values of humanity. Bridger, you're a hero pic.twitter.com/L2FqL0K4vw