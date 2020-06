Επικεφαλής της Κου Κλουξ Κλαν έριξε το αυτοκίνητό του εναντίον διαδήλωσης

Ένας άνδρας που αυτοχαρακτηρίστηκε τοπικός επικεφαλής της ρατσιστικής οργάνωσης Κου Κλουξ Κλαν εμφανίστηκε σήμερα ενώπιον δικαστηρίου επειδή έριξε το αυτοκίνητό του εναντίον ανθρώπων που διαδήλωναν ειρηνικά στη Βιρτζίνια μετά τον φόνο του Αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ από λευκό αστυνομικό.



“Ο Χάρι Χ. Ρότζερς, 36 ετών, κατηγορείται για επίθεση και πρόκληση σωματικής βλάβης, απόπειρα πρόκλησης σωματικής βλάβης με δόλο και βανδαλισμό. Μετά τη διεξαγωγή έρευνας ενδέχεται να του απαγγελθούν και άλλες κατηγορίες”, έγραψε στο Twitter η Σάνον Τέιλορ εισαγγελέας της κομητείας Χένρικο της Βιρτζίνια.



Σύμφωνα με την εισαγγελία, ο Ρότζερς οδήγησε σκοπίμως το αυτοκίνητό του μέσα από ένα πλήθος ανθρώπων που έκλειναν έναν δρόμο στο Ρίτσμοντ της Βιρτζίνια διαμαρτυρόμενοι για τον φόνο του Φλόιντ. Ένας άνθρωπος τραυματίστηκε ελαφρά από το συμβάν, όπως μετέδωσε το NBC.



Σύμφωνα με την Τέιλορ, ο Ρότζερς είναι “κατ’ ομολογία του και όπως καταδεικνύεται από μια περιήγηση στους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης επικεφαλής της Κου Κλουξ Κλαν, ενώ κάνει προπαγάνδα υπέρ της ιδεολογίας της υπεροχής της λευκής φυλής”.



Το τοπικό τηλεοπτικό δίκτυο WTVR μετέδωσε αρχειακό υλικό από τον Ρότζερς να φορά τη λευκή ρόμπα, χαρακτηριστική των μελών της Κου Κλουξ Κλαν, και να κρατά μια σημαία της Συνομοσπονδίας, σύμφωνα με το CNN.



Σε ένα ξεχωριστό περιστατικό, κατηγορίες απαγγέλθηκαν εναντίον ενός άνδρα που πυροβόλησε εναντίον διαδηλωτή στο Σιάτλ όταν, αφού προσπάθησε να περάσει με το αυτοκίνητό του μέσα από πορεία κατά της αστυνομική βίας, τον περικύκλωσαν πολλοί διαδηλωτές.



Περαστικός τράβηξε βίντεο την ώρα που ο Νίκολας Φερνάντες πυροβολεί έναν διαδηλωτή που πλησίασε στο αυτοκίνητό του. Ο διαδηλωτής τραυματίστηκε στο χέρι και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο.



Μετά τον πυροβολισμό ο Φερνάντες βγήκε γρήγορα από το αυτοκίνητό του κρατώντας το όπλο του και στη συνέχεια έτρεξε μέσα από το πλήθος και παραδόθηκε στην αστυνομία. Βρίσκεται υπό κράτηση και έχει του οριστεί εγγύηση 200.000 δολαρίων.

