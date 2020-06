Οργή για τον θάνατο ελέφαντα που έφαγε ανανά με κροτίδες. Ήταν έγκυος

Αξιωματούχοι της άγριας ζωής στην Ινδία ερευνούν το θάνατο ενός έγκυου ελέφαντα αφού έφαγε έναν ανανά που περιείχε κροτίδες.



Το περιστατικό στην Κεράλα προκάλεσε οργή όταν ένας αξιωματούχος δημοσίευσε τον θάνατο στα social media.



Δεν είναι σαφές εάν ήταν ατύχημα, ποιος έβαλε τα εκρηκτικά ή γιατί. Το ζώο βίωσε τεράστιο πόνο για μέρες μέχρι που πέθανε.



Οι κτηνίατροι προσπάθησαν αλλά δεν κατάφεραν να το σώσουν. Η Ινδία έχει περίπου 27.000 άγριους ελέφαντες και 2.500 σε αιχμαλωσία.



Ο υπουργός Περιβάλλοντος Πρακάς Γιαβατεκάρ είπε ότι η κυβέρνηση είχε λάβει «σοβαρά υπόψιν τη δολοφονία». Ο επικεφαλής της Κεράλα Μουμπάι Χάμιτ αναφέρει ότι η έρευνα επικεντρώνεται σε «τρεις υπόπτους».



«Δύο ύποπτοι ανακρίνονται. Δεν έχουμε πραγματοποιήσει ακόμη επίσημες συλλήψεις», δήλωσε αξιωματούχος στο BBC.





Appalled to hear about what happened in Kerala. Let's treat our animals with love and bring an end to these cowardly acts. pic.twitter.com/3oIVZASpag — Virat Kohli (@imVkohli) June 3, 2020

Νωρίτερα η κρατική δασική υπηρεσία είχε δηλώσει ότι δεν υπήρχαν «αποδεικτικά στοιχεία» που να συνδέουν το θάνατο με κροτίδες, αλλά οι περισσότεροι ειδικοί πιστεύουν ότι ο ελέφαντας έφαγε αυτό που ονομάζεται «κροτίδα χοίρων», με σκοπό να τρομάξει τους αγριόχοιρους από τις καλλιέργειες.



Ο Ρατάν Τάτα, πρόεδρος της Tata Sons και ένας από τους κορυφαίους επιχειρηματίες της Ινδίας, δήλωσε ότι «πρέπει να επικρατήσει η δικαιοσύνη».



Ο 15χρονος θηλυκός ελέφαντας, ο οποίος ήταν δύο μήνες έγκυος, απομακρύνθηκε σε ένα χωριό κοντά στο Εθνικό Πάρκο Silent Valley στην περιοχή Palakkad την περασμένη εβδομάδα και έφαγε τον ανανά.



Σε μια δημοσίευση στο Facebook, ο αξιωματούχος του δάσους Mohan Krishnan είπε ότι τα πυροτεχνήματα εξερράγησαν στο στόμα του ζώου και ο ελέφαντας περπατούσε για μέρες με πόνο πριν πεθάνει στις 27 Μαΐου, ενώ στεκόταν δίπλα στο ποτάμι.



Έγραψε ότι το ζώο «δεν έβλαψε ούτε έναν άνθρωπο, ακόμη και όταν έτρεχε με πόνο στους δρόμους του χωριού».



«Όταν την είδα, στεκόταν στο ποτάμι χωρίς να κάνει θόρυβο. Πιθανόν να ανακουφιζόταν με το να βυθίζει την προβοσκίδα και το στόμα της στο νερό», δήλωσε ο κ. Krishnan στο BBC.



Ένας ανώτερος τοπικός αξιωματούχος των δασών είπε ότι ο ελέφαντας βρισκόταν στο νερό για τέσσερις μέρες ακόμη και όταν εργαζόμενοι της άγριας ζωής και κτηνίατροι προσπάθησαν να τη σώσουν.



«Προσπαθήσαμε το καλύτερό μας για να σώσουμε τις ζωές τόσο της μητέρας όσο και του παιδιού, αλλά αποτύχαμε», δήλωσε ο KK Sunil Kumar.







Ωστόσο, δεν είναι σαφές εάν κάποιος τάισε τον ελέφαντα με το φρούτο ή αν το έφαγε κατά λάθος.

Οι αγρότες συχνά διασκορπίζουν τέτοια φρούτα στην περιοχή για να κρατήσουν τα ζώα – κυρίως τα αγριογούρουνα και τους χοίρους - μακριά από την καταστροφή των καλλιεργειών τους, λένε αξιωματούχοι.

Οι αναφορές λένε ότι οι ελέφαντες κινδυνεύουν όταν απομακρύνονται σε ανθρώπινους οικισμούς για να αναζητήσουν τροφή.

I condemn the Killing of innocent Elephants at Malappuram after being fed with cracker stuffed - pineapple. Nothing can be more insensitive & criminal than this.

The perpetrators of this crime should be severely punished with the same act. #ElephantDeath pic.twitter.com/UjQFCBCDVG — Praveen Kanna (@praveenkanna__) June 3, 2020