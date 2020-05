Τραμπ: O κορονοϊός θα εξαφανιστεί χωρίς εμβόλιο

Τον ρόλο του επιστήμονα έδειξε να αναλαμβάνει για άλλη μια φορά ο Ντόναλντ Τραμπ υποστηρίζοντας ότι ο κορωνοϊός θα εξαφανιστεί χωρίς εμβόλιο. Κι αυτό παρά τις διαβεβαιώσεις των ειδικών ότι ο μοναδικός τρόπος να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά ο ιός είναι μέσω της ανάπτυξης αποτελεσματικού εμβολίου.

Πιστεύω για τα εμβόλια ό,τι πιστεύω για τα τεστ: Αυτό θα εξαφανιστεί χωρίς εμβόλιο. Θα εξαφανιστεί και δεν θα το ξαναδούμε πιθανότατα μετά από μια χρονική περίοδο ήταν η χαρακτηριστική ατάκα του προέδρου των ΗΠΑ.

Ωστόσο επισήμανε ότι θα υπάρξουν αναζωπυρώσεις μια εκ των οποίων θα συμβεί το προσεχές φθινόπωρο αλλά ότι θα υποχωρήσουν τελικά.

«Υπήρξαν ορισμένοι ιοί ή γρίπες που ήρθαν και έφυγαν και ποτέ δεν βρήκαν εμβόλιο. Και εξαφανίστηκαν. Δεν εμφανίστηκαν ποτέ ξανά. Πέθαναν όπως συμβαίνει με όλα τα άλλα» επέμεινε ο Τραμπ.

Μετά από τις επίμονες ερωτήσεις των δημοσιογράφων, πάντως, ο Τραμπ έκανε μισό βήμα πίσω λέγοντας ότι «λένε (σ.σ. οι ειδικοί) ότι θα φυγεί - όχι απαραίτητα φέτος - δεν σημαίνει ότι θα αυτό θα γίνει το φθινόπωρο ή μετά το φθινόπωρο. Αλλά τελικά θα εξαφανιστεί. Το ερώτημα είναι αν χρειαζόμαστε εμβόλιο. Κάποια στιγμή πιθανότατα θα εξαφανιστεί μόνος του. Αν είχαμε εμβόλιο αυτό θα μας βοηθούσε».

Λίγη ώρα νωρίτερα κυβερνητικός αξιωματούχος δήλωσε ότι Αμερικανός πρόεδρος δεν ήρθε πρόσφατα σε επαφή με το μέλος του προσωπικού του αντιπροέδρου Μάικ Πενς που διαγνώστηκε θετικός στον νέο κορωνοϊό. Δόθηκαν διαβεβαι΄ωσεις πάντω πως ούτε ο Τραμπ ούτε ο Πενς είχαν έρθει σε επαφή πρόσφατα με το εν λόγω άτομο που προσβλήθηκε από τον ιό.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι χθες οι ΗΠΑ κατέγραψαν 1.635 επιπλέον θανάτους εξαιτίας της πανδημίας του νέου κορονοϊού μέσα σε ένα εικοσιτετράωρο, αυξάνοντας τον συνολικό απολογισμό στη χώρα σε 77.178 νεκρούς, σύμφωνα με την καταμέτρηση του πανεπιστημίου Τζονς Χόπκινς.

Στις ΗΠΑ καταμετρώνται πλέον πάνω από 1,28 εκατομμύρια επιβεβαιωμένα κρούσματα μόλυνσης (+29.079 σε 24 ώρες). Σχεδόν 200.000 άνθρωποι έχουν θεραπευθεί. Οι ημερήσιοι απολογισμοί θανάτων δεν έχουν πέσει κάτω από το φράγμα των 1.000 από την 1η Απριλίου. Αφού κατέγραψαν πάνω από 3.100 θανάτους σε 24 ώρες περί τα μέσα του προηγούμενου μήνα, οι ΗΠΑ παραμένουν σε ένα «πλατό», ένα πολύ υψηλό επίπεδο θανάτων εξαιτίας της επιδημίας, από το οποίο δυσκολεύονται να κατέβουν.

President Trump: "This is going to go away without a vaccine." pic.twitter.com/EKcZENl4rS