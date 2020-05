Κορονοϊός: Στους 250.000 οι νεκροί παγκοσμίως

Ξεπέρασαν τα 250000 τα θύματα της πανδημίας του κορονοϊού πανγκοσμίως με τις Ηνωμένες Πολιτείες να κατέχουν το θλιβερό ρεκόρ των περισσότερων θανάτων καθώς οι ημερήσιοι απολογισμοί των θυμάτων της πανδημίας στις ΗΠΑ δεν έχουν πέσει κάτω από τα χίλια από τις αρχές του Απριλίου.

Σε παγκόσμια βάση έχουν καταγραφεί περισσότερα από 3.500.000 επιβεβαιωμένα κρούσματα σε τουλάχιστον 195 χώρες. Ο αριθμός αυτός των διαγνωσμένων μολύνσεων, ωστόσο, αντανακλά μόνο ένα κλάσμα του πραγματικού αριθμού λοιμώξεων, με μεγάλο αριθμό χωρών να εξετάζουν μόνο τα κρούσματα που απαιτούν νοσοκομειακή περίθαλψη. Τουλάχιστον 1.088.000 από τους ασθενείς έχουν πλέον αναρρώσει. Γαλλία-Covid-19: Ξεπέρασαν τους 25.000 οι θάνατοι

ΗΠΑ: 1.015 θάνατοι εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού σε 24 ώρες, ο χαμηλότερος απολογισμός νεκρών του τελευταίου μήνα

Άλλοι 1.015 άνθρωποι προστέθηκαν στον ατέλειωτο κατάλογο των θυμάτων της πανδημίας του κορονοϊού το τελευταίο 24ωρο στις ΗΠΑ, πάντως αυτός ο ημερήσιος απολογισμός ήταν ο χαμηλότερος του τελευταίου μήνα, σύμφωνα με τα δεδομένα που συγκεντρώνει και μεταφορτώνει στον ειδικό ιστότοπο που έχει δημιουργήσει το πανεπιστήμιο Τζονς Χόπκινς.

Οι νέοι θάνατοι, από την Κυριακή στις 20:30 ως χθες Δευτέρα την ίδια ώρα (03:30 σήμερα Τρίτη ώρα Ελλάδας) αυξάνουν σε 68.689 το σύνολο των θυμάτων της πανδημίας του κορονοϊού στις ΗΠΑ, τη χώρα που θρηνεί τους περισσότερους νεκρούς στον κόσμο, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία.

Εσωτερική έκθεση των Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών (CDC) προβλέπει ότι ο αριθμός των θανάτων ενδέχεται να διπλασιαστεί ως τις αρχές Ιουνίου, σύμφωνα με εσωτερική έκθεσή της στην οποία αναφέρθηκαν οι εφημερίδες The New York Times και The Washington Post.

Η έκθεση αυτή προβλέπει 3.000 θανάτους την ημέρα και 200.000 νέα κρούσματα μέχρι την 1η Ιουνίου, την ώρα που ορισμένες πολιτείες αρχίζουν να αίρουν προοδευτικά τα μέτρα περιορισμού που είχαν επιβάλει στους πολίτες τους.

Στις ΗΠΑ καταγράφεται ο μεγαλύτερος αριθμός ασθενών που έχουν μολυνθεί από τον νέο κορονοϊό στον πλανήτη - σχεδόν 1,2 εκατ. -, πάντως 187.180 άνθρωποι έχουν θεραπευτεί.

Εν τω μεταξύ το όριο των 100.000 θανάτων εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού, στο οποίο αναφέρθηκε προχθές Κυριακή ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, πιθανόν θα έχει ξεπεραστεί τον Ιούνιο, σύμφωνα με πολλά επιδημιολογικά μοντέλα, κανένα από τα οποία δεν διαβλέπει απότομη επιβράδυνση των μολύνσεων κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Γερμανία: 139 θάνατοι, 685 κρούσματα μόλυνσης από τον κορονοϊό σε 24 ώρες

Άλλοι 139 ασθενείς υπέκυψαν στην COVID-19 στη Γερμανία το τελευταίο 24ωρο, όπου το σύνολο των θυμάτων της πανδημίας του κορονοϊού αυξήθηκε σε 6.831, δείχνουν τα δεδομένα που συγκεντρώνει και μεταφορτώνει καθημερινά στον ειδικό ιστότοπο που έχει δημιουργήσει το Robert Koch-Institut, το οποίο είναι ειδικευμένο στις μολυσματικές ασθένειες. Ο ημερήσιος απολογισμός θυμάτων είναι σημαντικά αυξημένος σε σύγκριση με αυτόν της προηγουμένης (43).

Ο αριθμός των νέων επιβεβαιωμένων κρουσμάτων μόλυνσης από τον SARS-CoV-2 ανήλθε σε 685, με το σύνολο να φθάνει πλέον τα 163.860, κατά τα στοιχεία του Ινστιτούτου Ρόμπερτ Κοχ. Ο ρυθμός εξάπλωσης της πανδημίας μοιάζει να σταθεροποιείται με βάση το δεδομένο αυτό, καθώς ο σημερινός αριθμός είναι ελάχιστα αυξημένος από αυτόν της προηγουμένης (679).

Κίνα: Κανένα κρούσμα μόλυνσης από τον κορονοϊό στην κοινότητα, 1 «εισαγόμενο»

Η Εθνική Επιτροπή Υγείας ανακοίνωσε σήμερα ότι ως τα μεσάνυχτα χθες Δευτέρα κατέγραψε ένα νέο κρούσμα μόλυνσης από τον νέο κορονοϊό στην ηπειρωτική Κίνα, από τρία την προηγουμένη, το οποίο ήταν εισαγόμενο, κατά την ορολογία του Πεκίνου όταν εντοπίζονται άνθρωποι οι οποίοι έχουν προσβληθεί μεταξύ των ταξιδιωτών που φθάνουν από το εξωτερικό. Με τον εντοπισμό του ασθενούς στη Σαγκάη, τα κρούσματα του είδους έφθασαν τα 1.676, ενώ το σύνολο των ανθρώπων οι οποίοι έχουν μολυνθεί από τον SARS-CoV-2 ανήλθε ως χθες σε 82.881.

Δεν αναφέρθηκε κανένας νέος θάνατος ασθενούς εξαιτίας της COVID-19. Ο απολογισμός της πανδημίας στη χώρα όπου εμφανίστηκε για πρώτη φορά ο νέος κορονοϊός παρέμεινε αμετάβλητος, στους 4.633 νεκρούς, επισήμως.

Η Εθνική Επιτροπή (το υπουργείο) Υγείας της Κίνας ενημέρωσε ακόμη ότι εντοπίστηκαν 15 νέες περιπτώσεις ασυμπτωματικών φορέων, δύο περισσότερες από την προηγουμένη.