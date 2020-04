Συναγερμός στη Βρετανία: Άνδρας πυροβολεί από μπαλκόνι διαμερίσματος

Η αστυνομία στο Κεντ της Αγγλίας απέκλεισε δρόμους και κάλεσε τους κατοίκους της πόλης να αποφύγουν τις μετακινήσεις στην περιοχή καθώς εθεάθη ένας οπλισμένος άνδρας στο μπαλκόνι μιας κατοικίας, ο οποίος άνοιξε πυρ.

Ελικόπτερο της αστυνομίας πετά στην περιοχή.Βίντεο που δημοσιεύτηκε στο twitter δείχνει τον άνδρα να βγαίνει στο μπαλκόνι και να πυροβολεί!

Η αστυνομία στο Κεντ της νοτιοανατολικής Αγγλίας προειδοποίησε τους κατοίκους της περιοχής να αποφεύγουν τις μετακινήσεις στην πόλη Τσάταμ, όπου ένας άνδρας οπλισμένος εθεάθη στο μπαλκόνι κατοικίας, μετέδωσε σήμερα το BBC .

Οπτικό υλικό που έχει αναρτηθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εμφανίζει έναν άνδρα να πυροβολεί αδιακρίτως σε διαφορετικές κατευθύνσεις. Η αστυνομία του Κεντ δεν ήταν άμεσα διαθέσιμη να σχολιάσει.

@SkyNews shooting going on from flats at dockside Chatham Kent .

Video posted by another pic.twitter.com/40qHOAAtpM