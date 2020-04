Ξεπέρασαν τους 5.000 οι νεκροί στις ΗΠΑ - Νεκρό βρέφος 6 εβδομάδων

Πάνω από 5.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στις ΗΠΑ εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού, ενώ πάνω από 215.000 έχει επιβεβαιωθεί πως μολύνθηκαν, σύμφωνα με τα δεδομένα που συγκεντρώνει το πανεπιστήμιο Τζονς Χόπκινς.

Στις 05:35 (ώρα Ελλάδας), με βάση τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του το πανεπιστήμιο, καταγράφονταν 215.417 κρούσματα μόλυνσης από τον κορονοϊό στις ΗΠΑ και 5.116 από αυτούς υπέκυψαν.

Μέσα σε 24 ώρες, πέθαναν 884 άνθρωποι εξαιτίας της ασθένειας COVID-19, αριθμός που αποτελεί τον χειρότερο ημερήσιο απολογισμό στις ΗΠΑ μέχρι σήμερα.

Η COVID-19, η ασθένεια που προκαλεί ο κορονοϊός, στοίχισε τη ζωή σε ακόμη 884 ανθρώπους στις ΗΠΑ μέσα στις προηγούμενες 24 ώρες, έναν αριθμό που αποτελεί νέο θλιβερό ρεκόρ, σύμφωνα με τα δεδομένα τα οποία συγκεντρώνει το πανεπιστήμιο Τζονς Χόπκινς.

Η χώρα αυτή είναι εξάλλου, μακράν, αυτή όπου καταγράφονται τα περισσότερα επιβεβαιωμένα κρούσματα μόλυνσης τον πλανήτη: 213.372, αυξήθηκαν δηλαδή κατά 25.200 σε μια ημέρα.

Το ρεκόρ των περισσότερων θανάτων εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού μέσα σε μια μέρα καταγράφηκε την 27η Μαρτίου στην Ιταλία (969 νεκροί).

Θρήνος για βρέφος έξι εβδομάδων

Ένα βρέφος ηλικίας μόλις έξι εβδομάδων, το οποίο νοσηλευόταν από τα τέλη της περασμένης εβδομάδας, πέθανε από τον νέο κορονοϊό στην Πολιτεία του Κονέκτικατ, ανακοίνωσε ο Νεντ Λάμοντ, ο κυβερνήτης της Πολιτείας, που συνορεύει με τις ΗΠΑ.

"Οι εξετάσεις επιβεβαίωσαν χθες το βράδυ ότι το μωρό ήταν θετικό στον Covid-19. Μας ραγίζει την καρδιά. Νομίζουμε ότι είναι ένα από τα νεότερα θύματα σε όλον τον κόσμο που πέθανε από επιπλοκές συνδεόμενες με τον Covid-19", ανέφερε στον λογαριασμό του στο Twitter ο κυβερνήτης.

It is with heartbreaking sadness today that we can confirm the first pediatric fatality in Connecticut linked to #COVID19. A 6-week-old newborn from the Hartford area was brought unresponsive to a hospital late last week and could not be revived. (1/3)