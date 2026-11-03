Τουρκικά δημοσιεύματα: Ο Ρονάλντο απέλυσε την πιλότο του τζετ λόγω ζήλιας της Τζορτζίνα

Μία είδηση που προκαλεί εντύπωση δημοσιεύτηκε από τουρκικά μέσα ενημέρωσης, σύμφωνα με την οποία ο διάσημος ποδοσφαιριστής Κριστιάνο Ρονάλντο φέρεται να απέλυσε την πιλότο του ιδιωτικού του τζετ. Η απόλυση φέρεται να έγινε με μία ιδιαίτερα υψηλή αποζημίωση, ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ. Αιτία, σύμφωνα με τα ίδια δημοσιεύματα, ήταν η ζήλια της συντρόφου του Πορτογάλου άσου, Τζορτζίνα Ροντρίγκες.

Το δημοσίευμα της Haberler

Το συγκεκριμένο περιστατικό αναφέρεται από την τουρκική ιστοσελίδα Haberler, η οποία υποστηρίζει ότι ο Κριστιάνο Ρονάλντο προχώρησε στην απόλυση της πιλότου του ιδιωτικού του αεροσκάφους. Η πιλότος, ονόματι Σοφία Βανς, φέρεται να απομακρύνθηκε από τα καθήκοντά της κατόπιν επιθυμίας της Τζορτζίνα Ροντρίγκες. Η σύντροφος του ποδοσφαιριστή φέρεται να ζήλευε την οικειότητα που είχε αναπτυχθεί ανάμεσα στον Ρονάλντο και την πιλότο.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η επιθυμία της Τζορτζίνα Ροντρίγκες έγινε πραγματικότητα, οδηγώντας στην απόλυση της Σοφία Βανς. Η είδηση αυτή προστίθεται στα θέματα που απασχολούν την κοινή γνώμη σχετικά με τον Πορτογάλο άσο, πέρα από τις αγωνιστικές του επιδόσεις.

Υψηλή αποζημίωση και ετήσιες απολαβές

Εκτός από την αιτία της απόλυσης, ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί το ποσό της αποζημίωσης που φέρεται να έλαβε η πιλότος. Οι Τούρκοι δημοσιογράφοι υποστηρίζουν ότι η Σοφία Βανς θα λάβει ως αποζημίωση το ιλιγγιώδες ποσό των 100 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτό το ποσό είναι σημαντικά μεγαλύτερο από τις ετήσιες απολαβές της πιλότου, οι οποίες έφταναν τα 2 εκατομμύρια ευρώ.

Το μέγεθος της αποζημίωσης αποτελεί ένα από τα σημεία που τονίζονται ιδιαίτερα στο τουρκικό δημοσίευμα, υπογραμμίζοντας την οικονομική διάσταση του φερόμενου περιστατικού.

Πέρα από το ποδόσφαιρο

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο, παρόλο που αγωνίζεται πλέον στην Αλ Νασρ και συνεχίζει την προσπάθειά του να φτάσει τα 1.000 γκολ στην καριέρα του, φαίνεται να απασχολεί συχνά τα μέσα ενημέρωσης με ζητήματα που δεν αφορούν αποκλειστικά το ποδόσφαιρο. Αυτό το δημοσίευμα είναι ένα ακόμη παράδειγμα του ενδιαφέροντος που προκαλεί η προσωπική του ζωή και οι αποφάσεις του.

Η είδηση αυτή έρχεται να προστεθεί σε μία σειρά από γεγονότα που αφορούν τον Πορτογάλο άσο και τη σύντροφό του, διατηρώντας τους στο επίκεντρο της δημοσιότητας.

Καμία επίσημη τοποθέτηση

Μέχρι στιγμής, δεν έχει υπάρξει καμία επίσημη τοποθέτηση ή σχόλιο από τον Κριστιάνο Ρονάλντο ή τη σύντροφό του, Τζορτζίνα Ροντρίγκες, σχετικά με το συγκεκριμένο δημοσίευμα της τουρκικής ιστοσελίδας. Η απουσία σχολίων αφήνει την είδηση να αιωρείται, χωρίς επιβεβαίωση ή διάψευση από τους άμεσα ενδιαφερόμενους.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr