Κίνα - κορονοϊός: Μακάβριο ημερήσιο ρεκόρ. Στους 170 οι νεκροί, στις 8.000 τα κρούσματα

Ο απολογισμός της επιδημίας του νέου κοροναϊού στην Κίνα αυξήθηκε στους 170 νεκρούς σήμερα σημειώνοντας τη μεγαλύτερη ημερήσια αύξηση μέχρι στιγμής, ενώ η ανακοίνωση ότι τρεις Ιάπωνες που απομακρύνθηκαν από την Ουχάν, την πόλη απλό την οποία ξεκίνησε η επιδημία, προκαλεί ανησυχία για παγκόσμια εξάπλωσή της.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, που κάλεσε «όλο τον κόσμο να δράσει» για την αντιμετώπιση του κοροναϊού, θα συνεδριάσει ξανά σήμερα για να αποφασίσει αν η επιδημία «αποτελεί έκτακτη ανάγκη παγκόσμιας εμβέλειας».

Οι κινεζικές αρχές ανακοίνωσαν σήμερα το πρωί ότι τις προηγούμενες 24 ώρες καταγράφηκαν 38 θάνατοι, δηλαδή η μεγαλύτερη ημερήσια αύξηση που έχει παρατηρηθεί από την αρχή της επιδημίας τον Δεκέμβριο, ανεβάζοντας τον απολογισμό σε 170 νεκρούς.

RT @nowthisnews People in Wuhan, China, are shouting messages of hope from their apartments as all residents are being encouraged to stay home during the coronavirus outbreak pic.twitter.com/HgmxTxBihn — Sandra (@_Sandra_R_) January 30, 2020

Ο αριθμός των κρουσμάτων σημείωσε αύξηση και έφτασε περίπου τους 7.700 στην ηπειρωτική Κίνα, ξεπερνώντας πλέον το σύνολο των ανθρώπων που μολύνθηκαν από τον Sars το διάστημα 2002 και 2003. Τότε ο συνολικός αριθμός των νεκρών είχε φτάσει τους 774 παγκοσμίως, από τους οποίους οι 349 στην ηπειρωτική Κίνα.

Η Ουχάν, η πόλη της κεντρικής Κίνας από όπου ξεκίνησε η επιδημία, είναι αποκομμένη από τον κόσμο εδώ και μία εβδομάδα, όπως σχεδόν όλη η επαρχία Χουμπέι.

Αν και έχει επιβληθεί καραντίνα στην επαρχία από τις 23 Φεβρουαρίου και οι περίπου 56 εκατομμύρια κάτοικοί της δεν μπορούν να φύγουν, οι ΗΠΑ και η Ιαπωνία οργάνωσαν χθες επιχειρήσεις απομάκρυνσης μέρους των πολιτών τους που βρίσκονται εκεί.

They are starting to seal infected people in their own apartments. #coronavirus https://t.co/omWEtWETkF — Kaito Iekami (@PunishedCzar) January 30, 2020

Εξάλλου ένα γαλλικό αεροπλάνο ήταν προγραμματισμένο να αναχωρήσει τη νύκτα της Τετάρτης προς Πέμπτη για την Ουχάν και ένα δεύτερα «πιο αργά μέσα στην εβδομάδα», σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τα δύο αεροσκάφη μπορούν να επαναπατρίσουν συνολικά τουλάχιστον 250 Γάλλους και περισσότερους από 100 πολίτες άλλων ευρωπαϊκών χωρών.

Και άλλες χώρες σχεδιάζουν αντίστοιχες επιχειρήσεις: η Ιταλία ανακοίνωσε την αποστολή σήμερα αεροσκάφους στην Ουχάν, το Βερολίνο σχεδιάζει την απομάκρυνση περίπου 90 Γερμανών «τις επόμενες ημέρες» και ο Καναδάς πρόκειται επίσης να ναυλώσει αεροπλάνο.

Αυστραλία και Βρετανία επίσης εξετάζουν την απομάκρυνση πολιτών τους, ενώ η Νέα Ζηλανδία ανακοίνωσε ότι θα ναυλώσει αεροπλάνο 300 θέσεων για την απομάκρυνση των Νεοζηλανδών που βρίσκονται στην κινεζική πόλη.

«Νέα κατάσταση»

Παράλληλα 195 Αμερικάνοι έφτασαν χθες Τετάρτη το πρωί σε στρατιωτική βάση της Καλιφόρνιας και εξετάστηκαν. Κανένας δεν παρουσίασε συμπτώματα του ιού, όμως παραμένουν σε καραντίνα για 72 ώρες.

Flight evacuating U.S. nationals from China to California diverted to March Air Force Base. No word on whether any passengers are sick. Plane was supposed to land at Ontario Airport east of L.A.

#coronavirus https://t.co/Xr62MKpj83 via @PittsburghPG — Brian Goodlife (@BrianGoodlife) January 29, 2020

Αντίθετα μεταξύ των 206 Ιαπώνων που επαναπατρίστηκαν στο Τόκιο χθες, τρεις είχαν μολυνθεί. Αυτά τα τρία κρούσματα προστίθενται στα οκτώ που έχουν ήδη καταγραφεί στη χώρα.

Αν και τα περισσότερα κρούσματα έχουν εντοπιστεί στην ηπειρωτική Κίνα, περίπου άλλες 15 χώρες έχουν πληγεί, με συνολικά περίπου 80 επιβεβαιωμένα κρούσματα.

«Όλος ο κόσμος πρέπει να είναι σε κατάσταση συναγερμού, όλος ο κόσμος πρέπει να δράσει», τόνισε χθες ο Μάικλ Ράιαν διευθυντής των προγραμμάτων εκτάκτων αναγκών του ΠΟΥ.

Ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι η μετάδοση του ιού από άνθρωπο σε άνθρωπο έχει καταγραφεί σε τρεις χώρες εκτός Κίνας: τη Γερμανία, την Ιαπωνία και το Βιετνάμ.

Σε αυτό το πλαίσιο τα προληπτικά μέτρα έχουν γίνει πιο αυστηρά σε παγκόσμιο επίπεδο: αεροπορικές εταιρείες ανακοίνωσαν την αναστολή των πτήσεών τους προς την ηπειρωτική Κίνα. Πολλές χώρες, ανάμεσά τους η Βρετανία, η Γερμανία και οι ΗΠΑ, συνιστούν στους πολίτες τους να αποφεύγουν τα ταξίδια στην Κίνα.

Πόλη φάντασμα

Στην Ουχάν, όπου απαγορεύεται η κυκλοφορία μη απαραίτητων οχημάτων, μοιάζει με πόλη φάντασμα: «Είναι η πρώτη ημέρα που βγαίνω από το σπίτι μου από την αρχή της καραντίνας. Δεν είχα επιλογή: έπρεπε να αγοράσω κάτι να φάω», δήλωσε ένας πεζός.

Στην υπόλοιπη Κίνα, όπου οι διακοπές για το νέο έτος παρατάθηκαν ως τις 2 Φεβρουαρίου, οι περισσότεροι πολίτες αποφεύγουν τα εμπορικά κέντρα, τα σινεμά και τα εστιατόρια

Εξάλλου αναβλήθηκαν όλοι οι αγώνες των κινεζικών πρωταθλημάτων ποδοσφαίρου.

Η υπηρεσία δίωξης της διαφθοράς της Κίνας ανακοίνωσε σήμερα ότι θα επιβληθούν αυστηρές ποινές στους αξιωματούχους και τους δημόσιους λειτουργούς για παραμέληση ή παράλειψη καθηκόντων τους στην καταπολέμηση της επιδημίας ιογενούς πνευμονίας που προκαλεί ο νέος κοροναϊός.

Η Κεντρική Επιτροπή Πειθαρχικού Ελέγχου ανέφερε σε ανακοίνωση που αναρτήθηκε στον ιστότοπό της ότι όποιος δημόσιος λειτουργός δεν εκτελεί αποτελεσματικά τις εντολές του προέδρου Σι Τζινπίνγκ για την αντιμετώπιση του ιού θα τιμωρείται.

Η Επιτροπή ανέφερε ότι θα επιβάλλονται επίσης ποινές σε όσους κακοδιαχειρίζονται κονδύλια για την αντιμετώπιση της επιδημίας καθώς και υλικό.

Ινδονησία: Επιχείρηση απομάκρυνσης υπηκόοων της από την Ουχάν

Η κυβέρνηση της Ινδονησίας προετοιμάζεται να απομακρύνει υπηκόους τους από την Ουχάν, εστία της επιδημίας ιογενούς πνευμονίας που προκαλεί ο νέος κοροναϊός που εμφανίστηκε σε αυτή τη μεγαλούπολη της κεντρικής Κίνας τον Δεκέμβριο, και σκοπεύει να τους θέσει σε απομόνωση για τουλάχιστον 14 ημέρες για να αποφευχθεί ο κίνδυνος εξάπλωσης, δήλωσε σήμερα η υπουργός Εξωτερικών της χώρας Ρέτνο Μαρσούντι.

Η Μαρσούντι εξήγησε ότι η Τζακάρτα συνεργάζεται με το Πεκίνο στην οργάνωση της επιχείρησης αυτής, διευκρινίζοντας πως συνολικά 243 Ινδονήσιοι βρίσκονται σε περιοχές όπου επιβάλλονται αυστηροί περιορισμοί στην κίνηση των προσώπων, στην πλειονότητά τους στην Ουχάν.

Η πρωτεύουσα της επαρχίας Χουμπέι είναι το επίκεντρο της επιδημίας η οποία έχει στοιχίσει τη ζωή σε 170 ανθρώπους και έχει πάνω από 7.700 επιβεβαιωμένα κρούσματα.

Αλλά και η κυβέρνηση της Νέας Ζηλανδίας ανακοίνωσε ότι θα μισθώσει αεροσκάφος 300 θέσεων για να απομακρύνει υπηκόους της από την Ουχάν.

Επισήμως, 53 Νεοζηλανδοί έχουν επιβεβαιώσει την παρουσία τους σε αυτή την κινεζική μεγαλούπολη, αλλά ο πραγματικός αριθμός τους ενδέχεται να είναι διπλάσιος.

Ο Ουίνστον Πίτερς, ο υπουργός Εξωτερικών της Νέας Ζηλανδίας, διευκρίνισε ότι η νεοζηλανδική θα προσφέρει τις κενές θέσεις σε υπηκόους νησιωτικών κρατών του Ειρηνικού και της Αυστραλίας «κατά προτεραιότητα», σπεύδοντας να διευκρινίσει ότι για την απομάκρυνση των ανθρώπων αυτών απαιτείται η έγκριση των κινεζικών αρχών.

Πρόκειται για «περίπλοκη επιχείρηση» όμως σε κάθε περίπτωση «στόχος μας είναι το αεροσκάφος να φύγει το συντομότερο δυνατόν», πρόσθεσε ο νεοζηλανδός ΥΠΕΞ.

Χθες Τετάρτη η πρωθυπουργός της Νέας Ζηλανδίας Τζασίντα Αρντέρν είχε ανακοινώσει πως η κυβέρνησή της συνεργάζεται με αυτή της Αυστραλίας για να οργανωθεί η απομάκρυνση αυστραλών και νεοζηλανδών πολιτών από την Ουχάν.

Αλλά η πρόθεση της Καμπέρας να βάλει τους ανθρώπους αυτούς σε καραντίνα στο Νησί των Χριστουγέννων, στον Ινδικό Ωκεανό, δεν σαγήνευσε ακριβώς τους Νεοζηλανδούς. Ο Πίτερς είπε ότι μελετάται πλέον οι επαναπατρισθέντες να τεθούν σε καραντίνα στη νεοζηλανδική επικράτεια.

Όλοι οι επιβάτες στο αεροσκάφος που θα μισθώσει η κυβέρνηση από την Air New Zealand, της οποίας το κράτος είναι μέτοχος, θα τεθούν σε απομόνωση για δύο εβδομάδες μετά την επιστροφή τους.

Δεν έχει επιβεβαιωθεί κανένα κρούσμα του κοροναϊού στη Νέα Ζηλανδία ως αυτό το στάδιο. Όμως ένας φοιτητής έχει τεθεί σε απομόνωση στο νοσοκομείο του Όκλαντ καθώς υπάρχουν υποψίες πως έχει μολυνθεί. Υποβάλλεται σε εξετάσεις.

Νότια Κορέα: Πτήσεις προς την Ουχάν

Ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας Μουν Τζε-ιν προέτρεψε σήμερα τους συμπατριώτες του να μην ενδίδουν στον φόβο καθώς η κυβέρνησή του ετοιμάζεται να επαναπατρίσει εσπευσμένα περίπου 700 πολίτες που βρίσκονται στην πόλη Ουχάν, επίκεντρο της επιδημίας ιογενούς πνευμονίας που προκαλεί ο νέος κοροναϊός στην Κίνα.

Η πρώτη από τις τέσσερις προγραμματισμένες πτήσεις για τον σκοπό αυτό αναμενόταν να γίνει σήμερα. Όμως οι περιορισμοί που επέβαλαν οι κινεζικές αρχές προκάλεσαν καθυστέρηση της πτήσης, σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών.

«Τα όπλα που θα μας προστατεύσουν από τον νέο κοροναϊό δεν είναι ο φόβος και η αποστροφή, αλλά η εμπιστοσύνη και η συνεργασία», επισήμανε ο Μουν κατά τη διάρκεια ομιλίας του, κατακεραυνώνοντας τη διασπορά «ψευδών ειδήσεων» που έχουν προκαλέσει υπερβολική ανησυχία.

Το πρακτορείο ειδήσεων Yonhap μετέδωσε ότι η υπηρεσία καταπολέμησης ηλεκτρονικού εγκλήματος της νοτιοκορεατικής αστυνομίας σε συνεργασία με τον εποπτικό φορέα του τομέα των τηλεπικοινωνιών θα διαγράφει ή θα αποκλείει την πρόσβαση σε ψευδείς πληροφορίες που μπορεί να προκαλέσουν «σύγχυση στην κοινωνία».

Διαδηλωτές απέκλεισαν με γεωργικά μηχανήματα χθες δρόμους προς εγκαταστάσεις που θα μετατραπούν σε κέντρα απομόνωσης των ανθρώπων που θα επαναπατριστούν στην Ασάν και την Τσιντσάν, περίπου 80 χιλιόμετρα νότια της Σεούλ.

Οι αρχές σκοπεύουν να θέσουν σε καραντίνα για τουλάχιστον δύο εβδομάδες τους ανθρώπους που θα επαναπατριστούν σε αυτές τις εγκαταστάσεις — υπό κανονικές συνθήκες αποτελούν κέντρα εκπαίδευσης δημοσίων λειτουργών — ώστε να αποκλειστεί το ενδεχόμενο εξάπλωσης.

Νοτιοκορεάτικα τηλεοπτικά δίκτυα μετέδωσαν πλάνα με διαδηλωτές να αρπάζουν από τα μαλλιά έναν αξιωματούχο του υπουργείου Υγείας, να τον προπηλακίζουν, να τον σπρώχνουν και του ρίχνουν νερό. Κάποιοι από τους διαδηλωτές απαιτούσαν το κέντρο καραντίνας να εγκατασταθεί σε μεγαλύτερη απόσταση από τα σπίτια τους και σχολεία.

Ορισμένοι κάτοικοι είπαν ότι έχουν ανησυχήσει τόσο που θα στείλουν τα παιδιά τους στους γονείς τους, τα πεθερικά τους, ακόμα και σε συγγενείς τους σε άλλες πόλεις.