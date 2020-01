Η βασίλισσα Ελισάβετ δίνει τις ευλογίες της στον Χάρι και τη Μέγκαν

Η βασίλισσα Ελισάβετ έδωσε τις ευλογίες της στον εγγονό της πρίγκιπα Χάρι και τη σύζυγό του Μέγκαν προκειμένου να ακολουθήσουν, όπως το επιθυμούν, το δικό τους, πιο ανεξάρτητο μέλλον, μετά το πέρας των συνομιλιών που διεξήχθησαν μεταξύ των ανώτερων μελών της βασιλικής οικογένειας.

«Η οικογένειά μου και εγώ υποστηρίζουμε πλήρως την επιθυμία του Χάρι και της Μέγκαν να δημιουργήσουν μια νέα ζωή ως οικογένεια» τονίζει η 93χρονη μονάρχης σε μια ανακοίνωση που εκδόθηκε.

«Αν και θα προτιμούσαμε να παραμείνουν πλήρους απασχόλησης Μέλη της Βασιλικής Οικογένειας, σεβόμαστε και κατανοούμε την επιθυμία τους να ζήσουν μια πιο ανεξάρτητη ζωή ως οικογένεια παραμένοντας αξιότιμο κομμάτι της οικογένειάς μου».

Η βασίλισσα Ελισάβετ επισήμανε ότι θα υπάρξει μια μεταβατική περίοδος κατά τη διάρκεια της οποίας το ζευγάρι θα περάσει χρόνο στη Βρετανία και τον Καναδά, προσθέτοντας ότι υπάρχει πολλή δουλειά για να γίνει σχετικά με την οριστικοποίηση των μελλοντικών ρυθμίσεων που θα αφορούν το ζευγάρι.

BREAK: Queen on #HarryandMeghan

Constructive discussions. Queen and Royal family “entirely supportive” and respects and understands their wish to be more independent while remaking “valued part of my family” pic.twitter.com/JTGL9ASHyx