Πρίγκιπας Χάρι: Δεν θα μπω σε ένα παιγνίδι που σκότωσε τη μητέρα μου

Μία αποκάλυψη του Reuters μας παρουσιάζει την ψυχολογική κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο πριγκιπας Χάρι και εξηγεί τι τον οδήγησε στην απόφαση να εγκαταλέιψει τη βασιλική οικογέγεια.

Τι λέει το Reuters:

Ο πρίγκιπας Χάρι της Βρετανίας δήλωσε ότι η μνήμη του θανάτου της μητέρας του Νταϊάνα πριν από δύο δεκαετίες ήταν ακόμα απίστευτα νωπή και ότι δεν θα εκφοβιστεί να «παίζει το παιχνίδι» με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που πιστεύει ότι τη σκότωσε.

Η πριγκίπισσα Νταϊάνα, η οποία έγινε μια από τις πιο φωτογραφημένες γυναίκες στον πλανήτη αφότου παντρεύτηκε τον Κάρολο, πέθανε σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα το 1997, όταν την κυνηγούσαν παπαράτσι στους δρόμους του Παρισιού.

Νωρίτερα αυτό το μήνα, η σύζυγος του Harry, Meghan Markle, ξεκίνησε νομική ενέργεια εναντίον εφημερίδας, απαντώντας σε αυτό που το ζευγάρι χαρακτήρισε ως "εκφοβισμό" από ορισμένα τμήματα των βρετανικών μέσων ενημέρωσης. Τότε, ο Χάρι είπε ότι η περίπτωση της Markle θυμίζει την προσέγγισή τους στη μητέρα του.

"Όλα όσα πέρασε και ό, τι συνέβη σε αυτήν είναι απίστευτα ωμή κάθε μέρα και αυτό δεν είναι παράλογο. Αυτό δεν είναι μόνο που δεν θέλω να επαναλάβω το παρελθόν ", δήλωσε ο Χάρι στο ITV σε μια συνέντευξη που γυρίστηκε κατά τη διάρκεια περιοδείας της Αφρικής νωρίτερα αυτό το μήνα και προβλήθηκε την Κυριακή.

"Μέρος αυτής της δουλειάς ... σημαίνει να είσαι ένα γενναίο πρόσωπο και να γυρίσεις ένα μάγουλο σε πολλά τέτοια πράγματα", είπε. "Το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι να επικεντρωθούμε στο να είμαστε πραγματικοί και να επικεντρωθούμε στο να είμαστε οι άνθρωποι που είμαστε και να υποστηρίξουμε αυτό που πιστεύουμε. Δεν θα μπω σε ένα παιχνίδι που σκότωσε τη μαμά μου".

Ο Χάρι εναντιώνεται επίσης στους εκδότες της εφημερίδας Sun, Rupert Murdoch και του Daily Mirror σχετικά με τους ισχυρισμούς περί τηλεφωνικής πειρατείας.

Περιγράφοντας αυτό που συνέβη με τη μητέρα του ως «μια πληγή ανοιχτή», ο Χάρι είπε: «Κάθε φορά που βλέπω μια κάμερα, κάθε φορά που ακούω ένα κλικ, κάθε φορά που βλέπω ένα φλας, με γυρίζει κατευθείαν πίσω».

Ερωτηθείς για τις εφημερίδες αναφορικά με μια διαμάχη με τον πρωτότοκο αδελφό του, William, ο Χάρι είπε, «αναπόφευκτα συμβαίνει κάτι» ως μέρος του ρόλου και της πίεσης στην οποία βρίσκεται η οικογένεια.

«Θα είμαστε πάντα αδέλφια. Είμαστε σίγουρα σε διαφορετικά μονοπάτια αυτήν τη στιγμή, αλλά θα είμαι πάντα εκεί γι 'αυτόν, καθώς ξέρω ότι θα είναι πάντα εκεί για μένα », είπε. «Ως αδελφοί έχουμε καλές και κακές μέρες».

Οι διαδικασίες της Markle εναντίον της εφημερίδας Mail στην Κυριακή είναι σχετικά με τη δημοσίευση μιας ιδιωτικής επιστολής που οι δικηγόροι της δήλωσαν ότι ήταν "παράνομη" και μέρος μιας "εκστρατείας αυτής της ομάδας μέσων μαζικής ενημέρωσης να δημοσιεύει ψευδείς και σκόπιμα υποτιμητικές ιστορίες γι 'αυτήν".

Ερωτηθείς κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης για το ίδιο ντοκιμαντέρ του ITV σχετικά με το πώς βρήκε τον περασμένο χρόνο, η πρώην Αμερικανίδα ηθοποιός είπε ότι ήταν σκληρή και ότι «δεν το κατάφερε» όταν οι βρετανοί φίλοι την είχαν προειδοποιήσει για εφημερίδες, όταν είχε συναντήσαμε πρώτα τον Χάρι.

"Ποτέ δεν πίστευα ότι αυτό θα ήταν εύκολο, αλλά σκέφτηκα ότι θα ήταν δίκαιο, και αυτό είναι το μέρος που είναι πραγματικά δύσκολο να συμβιβαστεί", δήλωσε ο Markle.

"Όταν οι άνθρωποι λένε πράγματα που είναι απλά αναληθή και έχουν ειπωθεί ότι είναι αναληθή, αλλά τους επιτρέπεται να τα λένε, δεν γνωρίζω κανέναν στον κόσμο που να αισθάνεται ότι είναι εντάξει και αυτό είναι διαφορετικό από μία απλή έρευνα. "

