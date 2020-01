Επίσημα εκτός παλατιού Harry και Meghan Markle! Η ανακοίνωση της βασίλισσας Ελισάβετ

Με μία επίσημη ανακοίνωση η βασίλισσα Ελισάβετ ανακοινώνει ότι ο πρίγκιπας Harry και η Meghan Markle αποχωρούν από το παλάτι του Buckingham.

Έπειτα από δύο ώρες και πλέον συζητήσεων στη βασιλική κατοικία στο Σάντρινγκχαμ τα εξέχοντα μέλη της βασιλικής οικογένειας εθεάθησαν να αποχωρούν με διαφορετικά αυτοκίνητα.

Λίγο αργότερα η βασίλισσα Ελισάβετ εξέδωσε ανακοίνωση σύμφωνα με την οποία υπήρξαν εποικοδομητικές συζητήσεις.

«Δεν το θέλαμε, αλλά αφού το ήθελαν εκείνοι σεβόμαστε την απόφασή τους» είναι το μήνυμά της.

Η βασιλική οικογένεια είναι υποστηρικτική στην απόφαση του Χάρι και της Μέγκαν να αποσυρθούν από τα πριγκιπικά τους καθήκοντα.

Η βασίλισσα σε ανακοίνωσή της μετά την έκτακτη σύσκεψη ανέφερε πως στηρίζει την απόφαση του πρίγκιπα και της Μέγκαν Μαρκλ ωστόσο «θα προτιμούσα να είναι μέλη της βασιλικής οικογένειας.

Μένει ακόμα αρκετή δουλειά να γίνει προκειμένου να λυθούν «περίπλοκα ζητήματα» αλλά περιμένει οι τελικές αποφάσεις να παρθούν μέσα στις ερχόμενες μέρες.

Η ανακοίνωση της βασίλισσας Ελισάβετ

«Σήμερα η οικογένειά μου είχε πολύ εποικοδομητικές συζητήσεις για το μέλλον του εγγονό μου και της οικογένειάς του. Η οικογένειά μου και εγώ υποστηρίζουμε απόλυτα την επιθυμία του Χάρι και Μέγκαν να δημιουργήσουν μια νέα ζωή ως νέα οικογένεια. Αν και θα προτιμούσαμε να παραμείνουν μέλη της Βασιλικής Οικογένειας με πλήρες ωράριο, σεβόμαστε και κατανοούμε την επιθυμία τους να ζήσουν μια πιο ανεξάρτητη ζωή ως οικογένεια ενώ θα παραμείνουν ένα πολύτιμο κομμάτι της οικογένειάς μου.

Ο Χάρι και ο Μέγκαν έχουν καταστήσει σαφές ότι δεν θέλουν να εξαρτώνται από δημόσιους πόρους στη νέα τους ζωή. Έχει επομένως συμφωνηθεί ότι θα υπάρξει μια περίοδος μετάβασης στην οποία τα Sussexes θα περάσουν χρόνο στον Καναδά και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Πρόκειται για πολύπλοκα ζητήματα που πρέπει να επιλύσει η οικογένειά μου και πρέπει να γίνουν ακόμη περισσότερα, αλλά ζήτησα να ληφθούν οριστικές αποφάσεις τις προσεχείς ημέρες», κατέληξε.

