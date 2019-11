Συναγερμός στη Βρετανία: Φωτιά σε ξενοδοχείο - Όλο το κτίριο έχει τυλιχθεί στις φλόγες

Συναγερμός έχει σημάνει στη Βρετανία και συγκεκριμένα στο ανατολικό Σάσεξ, όπου το κτίριο Βικτωριανής εποχής έχει τυλιχθεί στις φλόγες.

Στο σημείο βρίσκονται 12 πυροσβεστικά οχήματα, με το ξενοδοχείο Claremont να έχει εκκενωθεί.

Firefighters are tackling a serious fire at the Claremont Hotel in Eastbourne and 12 fire engines are at the scene.



People are being warned to avoid Eastbourne seafront. Read more here: https://t.co/YdToQolnLt pic.twitter.com/JJlNrcvriy