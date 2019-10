Φρίκη με 39 πτώματα στο Έσεξ: Νέα στοιχεία στη δημοσιότητα

Το φορτηγό μέσα στο οποίο η βρετανική αστυνομία βρήκε τα πτώματα 39 ανθρώπων είχε βουλγαρική άδεια κυκλοφορίας, και ήταν καταχωρημένο σε μια εταιρεία ιδιοκτησίας μιας Ιρλανδής, έγινε σήμερα γνωστό από το βουλγαρικό υπουργείο Εξωτερικών.

Η βρετανική πρεσβεία στο Λονδίνο έλαβε πληροφορίες σχετικά με την άδεια από τη βρετανική αστυνομία, αναφέρει το υπουργείο σε μια ανακοίνωση.

«Το φορτηγό Scania ήταν καταχωρημένο στην πόλη Βάρνα υπό το όνομα μιας εταιρείας ιδιοκτησίας μιας υπηκόου Ιρλανδίας» λέει το υπουργείο.

Το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο της Βουλγαρίας BNR, επικαλούμενο ανώνυμες πηγές, μετέδωσε ότι το φορτηγό, η άδεια κυκλοφορίας του οποίου είχε εκδοθεί στη Βουλγαρία με ημερομηνία 19 Ιουνίου 2017, είχε φύγει από τη βαλκανική χώρα την επόμενη ημέρα και δεν είχε έκτοτε επιστρέψει.

Την ίδια ώρα, η βρετανική αστυνομία λέει πως πιστεύει ότι το φορτηγό ταξίδεψε από το Ζεεμπρούγκε στο Βέλγιο στο λιμάνι του Πάρφλιτ στην ανατολική Αγγλία.

Κατόπιν, παρέμεινε στην περιοχή Τούροκ γύρω στις 12.30 το πρωί τοπική ώρα για περίπου 35 λεπτά προτού αναχωρήσει, σημείωσε η αστυνομία του Έσεξ.

Η αστυνομία είχε αρχικά αναφέρει ότι το φορτηγό, το οποίο κατέληξε σε μια βιομηχανική περιοχή στο Γκρέις, σε απόσταση περίπου 32 χλμ ανατολικά του κεντρικού Λονδίνου, είχε ταξιδέψει μέσω του Χόλιχεντ στην Ουαλία.

Ήδη έχει ξεκινήσει έρευνα για ανθρωποκτονία από την βρετανική αστυνομία και ένας 25χρονος οδηγός, από τη Βόρεια Ιρλανδία, έχει συλληφθεί ως ύποπτος.

¨οπως μεταδίδουν ξένα μέσα ενημέρωσης ο Βόρειοιρλανδός οδηγός του φορτηγού είναι ο 25χρονος Mo Robinson.

Τα θύματα που βρέθηκαν στο βιομηχανικό πάρκο ήταν όλοι ενήλικες εκτός από έναν έφηβο, δήλωσε η αστυνομία του Έσεξ προσθέτοντας ότι το φορτηγό πιστεύεται ότι πρόερχεται από τη Βουλγαρία αλλά εισήλθε στη χώρα στο Holyhead, το ουαλικό λιμάνι που εξυπηρετεί την Ιρλανδία.

Ο υπουργός Εσωτερικών, Πρίτι Πατέλ, δήλωσε ότι οι αξιωματούχοι του Υπουργείου Εσωτερικών εργάζονται στενά με την αστυνομία για να διαπιστώσουν τι συνέβη, ενώ η Εθνική Υπηρεσία για την Εγκληματικότητα (NCA), η οποία έχει αρμοδιότητα να ερευνήσει το οργανωμένο έγκλημα μετανάστευσης καθώς και την εμπορία ανθρώπων, εξετάζει αν οι ομάδες οργανωμένου εγκλήματος θα μπορούσαν να έχουν διαδραματίσει κάποιο ρόλο στην τραγωδία.

«Πρόκειται για ένα τραγικό περιστατικό όπου ένας μεγάλος αριθμός ανθρώπων έχασαν τη ζωή τους. Οι έρευνες μας βρίσκονται σε εξέλιξη για να διαπιστωθεί τι συνέβη. Βρισκόμαστε στη διαδικασία ταυτοποίησης των θυμάτων. Ωστόσο, αυτή θα είναι μια μακρά διαδικασία» δήλωσε αξιωματούχος της βρετανικής αστυνομίας.

Να σημειωθεί ότι η ανεύρεση των 39 πτωμάτων δεν είναι η χειρότερη του είδους της στο Ηνωμένο Βασίλειο καθώς τα σώματα 58 Κινέζων είχαν βρεθεί σε κοντέινερ στο Ντόβερ το 2000.

JUST IN: It's being reported that the Northern Irish driver of the lorry containing 39 bodies is 25-year-old Mo Robinson.https://t.co/TKo8vd3fg6 pic.twitter.com/G2P9Eidr2w