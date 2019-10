Σε τροχιά σύγκρουσης με την Τουρκία οι δυνάμεις του Άσαντ

Οι δυνάμεις του συριακού καθεστώτος πλησίασαν σήμερα στα σύνορα με την Τουρκία, όπου τα στρατεύματα της Άγκυρας και οι Σύροι αντικαθεστωτικοί που βοηθούν την τουρκική εισβολή εξακολουθούν να πολεμούν εναντίον των Κούρδων. Διπλή καταδίκη από την ΕΕ, η οποία καταδίκασε την τουρκική στρατιωτική επιχείρηση στη βόρεια Συρία και προετοιμάζει κυρώσεις εναντίον των παράνομων γεωτρήσεων που πραγματοποιούνται στα ανοικτά της Κύπρου, ωστόσο δυσκολεύεται να ασκήσει πίεση στην Άγκυρα. Ανυποχώρητος ο Ερντογάν.

VIDEO: Syrian forces are seen in the town of Tall Tamr in northeastern Hasakeh province, as they move towards the Turkish border after Damascus reached a deal with beleaguered Kurdish forces pic.twitter.com/wIpDUdVMC5

Οι δυνάμεις είναι ανεπτυγμένες στην περιφέρεια της Ταλ Τάμερ, νότια της μεθοριακής πόλης Ρας αλ-Άιν, όπου διεξάγονται μάχες, μετά τη συμφωνία στην οποία κατέληξε η Δαμασκός με με τις Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (SDF), αιχμή του δόρατος των οποίων είναι η πολιτοφυλακή YPG των Κούρδων της Συρίας και οι οποίες ελέγχουν τη βορειοανατολική Συρία.

Το επίσημο συριακό πρακτορείο ειδήσεων SANA επιβεβαίωσε την άφιξη «μονάδων του αραβικού συριακού στρατού» στην Ταλ Τάμερ.

Στο μεταξύ, συριακά κυβερνητικά στρατεύματα αναπτύχθηκαν και στην Αΐν Ίσα, στη βόρεια Συρία, σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, στην πρώτη γραμμή του εδάφους όπου οι τουρκικές δυνάμεις εξαπέλυσαν επέμβαση από την περασμένη εβδομάδα.

Η συριακή κρατική τηλεόραση μετέδωσε πλάνα που δείχνουν, όπως υποστήριξε, την είσοδο στην Αΐν Ίσα, όπου κάτοικοι καλωσορίζουν την άφιξη συριακών κυβερνητικών στρατευμάτων.

Εξάλλου, ο συριακός στρατός αναπτύχθηκε στην πόλη Τάμπκα, κοντά στη Ράκα, σύμφωνα με συριακά κρατικά ΜΜΕ, αποκαθιστώντας το 'πάτημα' του κράτους σε μια περιοχή όπου βρίσκεται ένα μεγάλο υδροηλεκτρικό φράγμα.

Οι υπό κουρδική ηγεσία Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις, υποστηριζόμενες από τις Ηνωμένες Πολιτείες, πολέμησαν για εβδομάδες προκειμένου να καταλάβουν την Τάμπκα και το γειτονικό φράγμα από το Ισλαμικό Κράτος το 2017.

Η αναπτυξη του συριακού στρατού ακολουθεί τη συμφωνία ανάμεσα στη συριακή κυβέρνηση και τις υπό κουρδική ηγεσία δυνάμεις για την ανάπτυξη του συριακού στρατού στην περιοχή.

Νέο παραλήρημα Τραμπ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ άφησε σήμερα υπονοούμενα ότι οι Κούρδοι εσκεμμένα αφήνουν ελεύθερους «ορισμένους» κρατουμένους της οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος, προκειμένου να αναγκάσουν τις ΗΠΑ να εμπλακούν στο μέτωπο, απ’ όπου η Ουάσιγκτον επιχειρεί να αποσυρθεί.

«Οι Κούρδοι θα μπορούσαν να αφήνουν ελεύθερους ορισμένους για να μας αναγκάσουν να εμπλακούμε» έγραψε σε μήνυμά του στο Twitter ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος.

Ο ίδιος συμπλήρωσε ότι αυτούς τους τζιχαντιστές μπορεί «εύκολα να πιάσει εκ νέου η Τουρκία ή οι ευρωπαϊκές χώρες απ’ όπου προέρχονται».

....Kurds may be releasing some to get us involved. Easily recaptured by Turkey or European Nations from where many came, but they should move quickly. Big sanctions on Turkey coming! Do people really think we should go to war with NATO Member Turkey? Never ending wars will end!