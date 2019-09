Δίχως τέλος ο πύρινος εφιάλτης στον Αμαζόνιο - Χιλιάδες νέες εστίες

Οι πυρκαγιές στη Βραζιλία συνέχισαν να εξαπλώνονται χθες Σάββατο, ειδικά στο τροπικό δάσος του Αμαζονίου, παρά την κινητοποίηση του στρατού και την απαγόρευση της πρακτικής των ελεγχόμενων καύσεων σε εξωτερικούς χώρους στο μεγαλύτερο τροπικό δάσος του πλανήτη.

Κατά το Εθνικό Ινστιτούτο Διαστημικής Έρευνας (INPE), που καταγράφει την εξέλιξη των μετώπων σε πραγματικό χρόνο μέσω δορυφόρων, 3.859 νέες εστίες φωτιάς, εκ των οποίων περίπου 2.000 στον Αμαζόνιο, καταγράφηκαν την Πέμπτη και την Παρασκευή.

Την Πέμπτη, η κυβέρνηση του ακροδεξιού προέδρου Ζαΐχ Μπολσονάρου ανακοίνωσε ότι απαγορεύει με διάταγμα την πρακτική των ελεγχόμενων καύσεων στο σύνολο της χώρας. Αλλά με νεότερο διάταγμα, που δημοσιοποιήθηκε αργά το βράδυ της Παρασκευής, η απαγόρευση περιορίστηκε στην περιοχή του Αμαζονίου όπως αυτή ορίζεται «νομικά»: στις εννέα Πολιτείες όπου εκτείνεται το τροπικό δάσος. Αλλού, θα επιτρέπεται, αλλά μόνο με άδεια των αρχών, για αγροτικές εκμεταλλεύσεις.

Από τον Ιανουάριο ως την 30ή Αυγούστου, σε όλη τη Βραζιλία καταγράφηκαν 88.816 εστίες φωτιάς, εκ των οποίων το 51,9% στον Αμαζόνιο, κάτι που συνδέεται άμεσα, κατά ειδικούς, με την κλιμάκωση της αποψίλωσης του τροπικού δάσους, μετέδωσε το ΑΜΠΕ.

Η Βραζιλία βίωσε ακόμη χειρότερες χρονιές απ’ ό,τι φέτος όσον αφορά τις δασικές πυρκαγιές, αλλά από το 2004, όταν άρχισε η ανάλυση της καταστροφής του δάσους σε πραγματικό χρόνο, είναι η πρώτη φορά που καταγράφονται τόσο πολλές φωτιές σε χρονιά μέτριας ξηρασίας, σημειώνουν οι ειδικοί.

Κατά τα στοιχεία από τους δορυφόρους, η αποψίλωση του δάσους επεκτείνεται και συνδέεται με την εκμετάλλευση δασικών περιοχών από υλοτόμους και μεγάλους γαιοκτήμονες.

Ο Μπολσονάρου αρχικά υποβάθμισε την κρίση των πυρκαγιών στον Αμαζόνιο, κατηγορώντας τις ΜΚΟ πως ευθύνονται. Κατόπιν πέρασε στη δράση, υπό έντονη πίεση από τη διεθνή κοινότητα, που έχει θορυβηθεί από την κατάσταση στο τροπικό δάσος ζωτικής σημασίας για ολόκληρο τον πλανήτη Γη.

Ο πρόεδρος διέταξε να κινητοποιηθεί ο στρατός για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Ωστόσο, συνέδεσε την αποδοχή της βοήθειας ύψους 20 εκατ. δολαρίων που πρόσφεραν οι χώρες της G7 με την ανάκληση από τον γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν της δήλωσής του με την οποία πρότεινε να αναζητηθεί τρόπος να παραχωρηθεί ειδικό διεθνές καθεστώς στον Αμαζόνιο.

Κατά δημοσκόπηση του ινστιτούτου Νταταφόλια που μεταδόθηκε χθες Σάββατο, το 66% των Βραζιλιάνων θεωρεί ότι η χώρα πρέπει να δεχθεί τη διεθνή βοήθεια για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών.

