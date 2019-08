Πυροβολισμοί στο Ντέιτον του Οχάιο - Νεκροί και τραυματίες

Συναγερμό στο Ντέιτον του Οχάιο, τοπικά ΜΜΕ, ένοπλος άνοιξε πυρ στην East 5th Street σε μπαρ στο Οχάιο και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες έχει τραυματίσει πάνω από 30 άτομα.

Σύμφωνα με τα tweet κάποιων χρηστών, ο δράστης έχει τραυματιστεί.

#BREAKING: Just getting on scene in Oregon District. Dozens of police here. Working to confirm numbers and conditions on those shot. @dayton247now pic.twitter.com/hKtaoLTJpN