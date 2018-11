Συνετρίβη στρατιωτικό ελικόπτερο στην Κωνσταντινούπολη. Τέσσερις νεκροί

Τη συντριβή στρατιωτικού ελικοπτέρου σε κατοικημένη περιοχή στην Κωνσταντινούπολη μεταδίδει το κρατικό πρακτορείο Ανατολή.

Το πρακτορείο Ανατολή μεταδίδει πως τρεις στρατιώτες σκοτώθηκαν από τη συντριβή του ελικοπτέρου, ενώ ένας έχει τραυματιστεί σοβαρά από την πτώση. Σύμφωνα με τη Hurriyet, οι νεκροί είναι τέσσερις.

Το δυστύχημα σημειώθηκε κατά την προσπάθεια προσγείωσης του ελικοπτέρου. Σαν από θαύμα, στο δρόμο της περιοχής Σαντσάτεπε, στη δυτική Κωνσταντινούπολη, δεν βρίσκονταν την ώρα της συντριβής κόσμος.

Επικαλούμενο τον δήμαρχο της πόλης, το NTV μετέδωσε ότι το ελικόπτερο χτύπησε στην οροφή ενός κτιρίου πριν κοπεί στα δυο και συντριβή στο δρόμο. Ο υπουργός Άμυνας της Τουρκίας, Χουλουσί Ακάρ, μετέβη άμεσα στο σημείο για να συντονίσει τις έρευνες μεταδίδει το rt.com.

Το ελικόπτερο ήταν αμερικανικής κατασκευής, ένα UH-1. Σύμφωνα με το Russia Today, επέστρεφε από εκπαιδευτική πτήση ρουτίνας και συνετρίβη κατά την προσγείωση σε κοντινή στρατιωτική βάση.

#BREAKING Military helicopter crashes in Istanbul residential area

A Turkish military helicopter crashed in the middle of Istanbul #Turkey pic.twitter.com/tIi2VQGt9X