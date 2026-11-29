Προφυλακίστηκαν η «Μαρκέλλα», η μητέρα της και ο «Γιώργος» για απάτη με εικονικές αποδείξεις

Στη φυλακή οδηγήθηκαν η γυναίκα που είναι γνωστή ως «Μαρκέλλα», η μητέρα της, καθώς και ο αποκαλούμενος «Γιώργος», μετά τις απολογίες τους στον ανακριτή για την υπόθεση της απάτης με εικονικές αποδείξεις διαμονής. Η υπόθεση αφορά ενστόλους και δημόσιους υπαλλήλους, με τη ζημιά για το Δημόσιο να υπερβαίνει τα 12,5 εκατομμύρια ευρώ. Οι προφυλακίσεις τους πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή 29 Νοεμβρίου, ενώ οι υπόλοιποι δεκατρείς κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με την επιβολή περιοριστικών όρων.

Η υπόθεση των εικονικών αποδείξεων και η ζημιά στο δημόσιο

Η υπόθεση αφορά ένα κύκλωμα που φέρεται να εξέδιδε εικονικές αποδείξεις διαμονής για ενστόλους και δημόσιους υπαλλήλους, προκαλώντας σημαντική οικονομική ζημιά στο ελληνικό Δημόσιο. Το συνολικό ποσό της ζημιάς υπολογίζεται σε περισσότερα από 12,5 εκατομμύρια ευρώ. Συνολικά, για την υπόθεση έχουν συλληφθεί είκοσι ένα άτομα.

Οι πρώτοι δεκαέξι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν ενώπιον του ανακριτή το πρωί της Κυριακής 29 Νοεμβρίου, με τη διαδικασία των απολογιών να ολοκληρώνεται το βράδυ της ίδιας ημέρας. Οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν σοβαρές κατηγορίες που αφορούν τη συμμετοχή τους στην εγκληματική δραστηριότητα.

Οι προφυλακίσεις των φερόμενων αρχηγών

Μετά τις απολογίες τους, κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενες η γυναίκα που φέρεται να είχε την αρχηγική θέση στη μία από τις δύο εγκληματικές ομάδες, γνωστή με το όνομα «Μαρκέλλα», καθώς και η μητέρα της. Επίσης, προφυλακίστηκε ο κατά τη δικογραφία αρχηγός της δεύτερης ομάδας, ο οποίος αναφέρεται ως «Γιώργος».

Η απόφαση για την προσωρινή τους κράτηση ελήφθη μετά την ολοκλήρωση των απολογιών τους ενώπιον του ανακριτή. Αυτές οι προφυλακίσεις σηματοδοτούν μια σημαντική εξέλιξη στην υπόθεση, καθώς αφορούν τα πρόσωπα που φέρονται να είχαν τον κεντρικό ρόλο στο κύκλωμα.

Ελεύθεροι με όρους οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι

Εκτός από τους τρεις προφυλακισθέντες, οι υπόλοιποι δεκατρείς κατηγορούμενοι που οδηγήθηκαν ενώπιον του ανακριτή αφέθηκαν ελεύθεροι. Η ελευθερία τους συνοδεύεται από την επιβολή συγκεκριμένων περιοριστικών όρων, οι οποίοι καθορίστηκαν από τις δικαστικές αρχές.

Μεταξύ των κατηγορουμένων που εμπλέκονται στην υπόθεση περιλαμβάνονται συνεργάτες των φερόμενων αρχηγών, συγγενικά πρόσωπα, αλλά και εργαζόμενοι στα λογιστικά γραφεία που διατηρούσαν οι δύο φερόμενοι αρχηγοί. Η ευρεία αυτή εμπλοκή προσώπων υπογραμμίζει την οργανωμένη φύση της εγκληματικής δραστηριότητας, όπως αυτή περιγράφεται στη δικογραφία.

Οι κατηγορίες και η χρονική έκταση της δράσης

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν οι εμπλεκόμενοι, ανά περίπτωση, είναι ιδιαίτερα σοβαρές. Περιλαμβάνουν τη διεύθυνση, τη συγκρότηση και την ένταξη σε εγκληματική οργάνωση. Επιπλέον, κατηγορούνται για συνέργεια από κοινού σε απάτη σε βάρος του Δημοσίου κατ’ εξακολούθηση, καθώς και για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, η δράση της πρώτης εγκληματικής ομάδας, με επικεφαλής την αποκαλούμενη «Μαρκέλλα», τοποθετείται χρονικά τουλάχιστον από το έτος 2019. Η δεύτερη ομάδα, με επικεφαλής τον αποκαλούμενο «Γιώργο», φέρεται να δραστηριοποιούνταν από το έτος 2020. Αυτά τα χρονικά πλαίσια δείχνουν μια μακρόχρονη και συστηματική εγκληματική δράση.

Εκχώρηση ποσού στο ελληνικό Δημόσιο

Στο πλαίσιο της υπόθεσης, η «Μαρκέλλα» και η μητέρα της, μέσω του συνηγόρου τους, δήλωσαν ότι εκχωρούν στο ελληνικό Δημόσιο το ποσό των δύο εκατομμυρίων ευρώ. Το συγκεκριμένο ποσό έχει ήδη δεσμευτεί σε τραπεζικούς λογαριασμούς εταιρειών που συνδέονται με τα συμφέροντά τους, κατόπιν εντολής της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Η εκχώρηση αυτή γίνεται προς ικανοποίηση της ζημιάς που τους καταλογίζεται ότι προκάλεσαν στο Δημόσιο. Αυτή η κίνηση αποτελεί ένα μέτρο προς την αποκατάσταση μέρους της οικονομικής βλάβης που υπέστη το κράτος από την εγκληματική τους δραστηριότητα.

Με πληροφορίες από: Enikos