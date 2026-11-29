Προφυλακιστέοι κρίθηκαν οι γονείς της 15χρονης από το Αγρίνιο, μετά την ολοκλήρωση της μαραθώνιας απολογίας τους για την υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης της κόρης τους. Η διαδικασία της απολογίας διήρκεσε δέκα ώρες και ολοκληρώθηκε το βράδυ της Κυριακής 29 Νοεμβρίου, χωρίς ωστόσο να καταφέρουν να πείσουν τον εισαγγελέα και τον ανακριτή για την αθωότητά τους. Η ανήλικη παραμένει νοσηλευόμενη στο νοσοκομείο της πόλης, όπου της παρέχεται προστατευμένη φροντίδα και ψυχολογική υποστήριξη.

Οι προφυλακίσεις και οι επόμενες δικαστικές ενέργειες

Πριν από την απόφαση για τους γονείς, οι δικαστικές αρχές είχαν ήδη αποφασίσει την προφυλάκιση δύο ακόμη ατόμων. Αυτά τα άτομα φέρεται να τέλεσαν ασελγείς πράξεις σε βάρος του κοριτσιού, έναντι χρηματικής αμοιβής. Η υπόθεση συνεχίζει να εξελίσσεται, και τη Δευτέρα αναμένεται να βρεθούν ενώπιον των δικαστικών αρχών και οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι που έχουν εμπλακεί στην υπόθεση.

Στο πλαίσιο των συλλήψεων, περιλαμβάνεται και ένας 45χρονος άνδρας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν έρθει στο φως, ο συγκεκριμένος άνδρας φέρεται να αναλάμβανε τη μεταφορά της ανήλικης όταν οι συναντήσεις της με άνδρες πραγματοποιούνταν σε μεγαλύτερη απόσταση. Η εμπλοκή του υποδεικνύει την ύπαρξη ενός ευρύτερου δικτύου που φέρεται να υποστήριζε την εκμετάλλευση της 15χρονης.

Η συγκλονιστική κατάθεση της ανήλικης

Η κατάθεση της 15χρονης είναι ιδιαίτερα συγκλονιστική και αποτελεί κεντρικό στοιχείο της υπόθεσης. Η ανήλικη περιέγραψε στις αρχές ότι η μητέρα της φέρεται να κανόνιζε συναντήσεις με διάφορους άνδρες. Σκοπός αυτών των συναντήσεων ήταν η σεξουαλική εκμετάλλευση της κόρης της, έναντι χρηματικής αμοιβής. Η 15χρονη κατέθεσε επίσης ότι όλα αυτά γίνονταν εν γνώσει του πατέρα της, ο οποίος φέρεται να ήταν ενήμερος για τις πράξεις της μητέρας.

Επιπλέον, η μητέρα, ηλικίας 48 ετών, φέρεται να συνόδευε η ίδια την κόρη της σε αυτά τα ραντεβού, γεγονός που αναδεικνύει τον ενεργό και άμεσο ρόλο της στην εκμετάλλευση. Μέχρι στιγμής, δεν έχει αναλάβει κανένας δικηγόρος την υπεράσπιση της 48χρονης μητέρας. Ως εκ τούτου, το πιο πιθανό είναι να της οριστεί δικηγόρος από τον δικηγορικό κατάλογο, προκειμένου να εκπροσωπηθεί νομικά.

Η έναρξη της εκμετάλλευσης και η άσκηση βίας

Η μαρτυρία της 15χρονης ρίχνει φως σε ένα μακροχρόνιο δράμα. Η ανήλικη ανέφερε στις αρχές ότι η σεξουαλική της εκμετάλλευση ξεκίνησε όταν ήταν μόλις οκτώ ετών. Η αποκάλυψη αυτή προσδίδει μια ιδιαίτερη βαρύτητα στην υπόθεση, καθώς δείχνει την έκταση και τη διάρκεια της κακοποίησης. Επιπλέον, κατήγγειλε ένα περιστατικό σεξουαλικής κακοποίησης που συνέβη σε ακόμη μικρότερη ηλικία, από έναν άνδρα που βρίσκεται ήδη μεταξύ των συλληφθέντων.

Η 15χρονη υποστήριξε επίσης ότι οι γονείς της ασκούσαν συστηματικά σωματική βία σε βάρος της. Αυτή η βία, σύμφωνα με την κατάθεσή της, δεν ήταν τυχαία, αλλά είχε συγκεκριμένο σκοπό: να την εξαναγκάζουν να συμμετέχει στις συναντήσεις που οι ίδιοι οργάνωναν. Η πρακτική αυτή δημιουργούσε ένα περιβάλλον φόβου και απόλυτου ελέγχου, αναγκάζοντας την ανήλικη να υποκύπτει στις απαιτήσεις τους.

Οι χειρόγραφες σημειώσεις ως βασικό αποδεικτικό στοιχείο

Οι αρχές διερευνούν με ιδιαίτερη προσοχή τρεις χειρόγραφες σημειώσεις, οι οποίες εντοπίστηκαν σε ένα τετράδιο που ανήκει στην 15χρονη. Οι σημειώσεις αυτές εκτιμάται ότι έχουν μεγάλη σημασία για την εξέλιξη της υπόθεσης. Οι αρμόδιοι θεωρούν ότι ενδέχεται να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση και άλλων προσώπων που πιθανόν εμπλέκονται στην υπόθεση της σεξουαλικής εκμετάλλευσης της ανήλικης, διευρύνοντας τον κύκλο των κατηγορουμένων και φέρνοντας στο φως περισσότερες πτυχές της υπόθεσης.

Με πληροφορίες από: Topontiki