Τον δρόμο για τη φυλακή πήραν το βράδυ της Κυριακής 29 Νοεμβρίου οι γονείς της 15χρονης που βρίσκεται στο επίκεντρο της υπόθεσης σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης ανηλίκου στο Αγρίνιο. Οι γονείς κρίθηκαν προφυλακιστέοι μετά από μαραθώνια απολογία ενώπιον της ανακρίτριας. Οι ισχυρισμοί τους ότι δεν γνώριζαν τι συνέβαινε στην κόρη τους δεν έπεισαν τις δικαστικές αρχές.

Η πολύωρη απολογία των γονέων

Η διαδικασία των απολογιών για τους γονείς της 15χρονης διήρκεσε για πολλές ώρες, ξεκινώντας από το μεσημέρι και ολοκληρώθηκε λίγο πριν τις 10 το βράδυ της Κυριακής. Συνολικά, η διαδικασία αυτή κράτησε δέκα ώρες, κατά τις οποίες οι γονείς προσπάθησαν να δώσουν εξηγήσεις για την εμπλοκή τους στην υπόθεση. Η απολογία τους έλαβε χώρα ενώπιον της ανακρίτριας στο Δικαστικό Μέγαρο Αγρινίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πατέρας της ανήλικης υποστήριξε ότι δεν γνώριζε τίποτα για όσα καταγγέλλει η κόρη του, καθώς, όπως φέρεται να ισχυρίστηκε, απουσίαζε από το σπίτι και δεν είχε αντιληφθεί τι συνέβαινε. Παράλληλα, φέρεται να ζήτησε την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου, καθώς και την εξέταση υλικού από κάμερες ασφαλείας. Η μεταγωγή των γονέων στη φυλακή πραγματοποιήθηκε υπό ισχυρή αστυνομική δύναμη, από το πάρκινγκ των δικαστηρίων. Για την υπεράσπιση της μητέρας, ορίστηκε δικηγόρος από τον Δικηγορικό Σύλλογο, κατόπιν εντολής της ανακρίτριας και του εισαγγελέα.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν

Οι γονείς αντιμετωπίζουν, μεταξύ άλλων, την κατηγορία της μαστροπείας, καθώς η 15χρονη κατήγγειλε ότι έπεφτε επί χρόνια θύμα αυτής της πράξης. Ειδικότερα, η μητέρα βαρύνεται επιπλέον με τις κατηγορίες της ενδοοικογενειακής σωματικής βλάβης και της άμεσης συνέργειας σε βιασμό. Η ανήλικη φέρεται να έχει υποδείξει τη μητέρα της ως τον άνθρωπο που την εξέδιδε σε πέντε άνδρες, ηλικίας από 47 έως 73 ετών, έναντι 10 ή 15 ευρώ.

Η 15χρονη φέρεται να κατήγγειλε ότι η σεξουαλική της εκμετάλλευση είχε ξεκινήσει από πολύ μικρή ηλικία, ενώ έκανε λόγο και για περιστατικά σωματικής κακοποίησης από τους γονείς της. Η ίδια βίωνε έναν εφιάλτη για τουλάχιστον επτά χρόνια, όπως ανέφερε στις αρχές.

Η κατάσταση της ανήλικης και η αποκάλυψη της υπόθεσης

Το κορίτσι βρίσκεται πλέον σε καθεστώς προστασίας, έχοντας απομακρυνθεί από το οικογενειακό του περιβάλλον μετά την αποκάλυψη της υπόθεσης. Αυτή τη στιγμή, νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο Αγρινίου, όπου λαμβάνει προστατευμένη φροντίδα και βρίσκεται υπό την παρακολούθηση παιδοψυχολόγου.

Η υπόθεση άρχισε να αποκαλύπτεται όταν η 15χρονη βρήκε το θάρρος να μιλήσει για όσα, όπως κατήγγειλε, βίωνε μέσα στο οικογενειακό της περιβάλλον. Απευθύνθηκε στην τηλεφωνική γραμμή SOS 1056 του οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» για να κάνει την καταγγελία. Ο πρόεδρος του οργανισμού, Κώστας Γιαννόπουλος, γνωστοποίησε ότι οι αρμόδιες αρχές είχαν ενημερωθεί για την περίπτωση της ανήλικης με δύο αναφορές, μία το 2020 και μία το 2024. Η πρώτη αναφορά αφορούσε κακοποίηση και η δεύτερη σεξουαλική κακοποίηση.

Άλλοι εμπλεκόμενοι και η συνέχεια των απολογιών

Με την απόφαση για την προσωρινή κράτηση των γονέων, ο αριθμός των κατηγορουμένων που οδηγούνται στη φυλακή για τη συγκεκριμένη υπόθεση ανέρχεται πλέον σε τέσσερις. Νωρίτερα την ίδια Κυριακή, είχαν κριθεί προφυλακιστέοι άλλοι δύο εμπλεκόμενοι άνδρες, οι οποίοι κατηγορούνται για σεξουαλικά αδικήματα σε βάρος της ανήλικης.

Η διαδικασία των απολογιών αναμένεται να συνεχιστεί τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου και την Τρίτη, με τους υπόλοιπους τέσσερις συλληφθέντες να περνούν το κατώφλι της ανακρίτριας, προκειμένου να δώσουν τις δικές τους εξηγήσεις για την εμπλοκή τους στην υπόθεση.

Το μυστηριώδες τετράδιο

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ένα τετράδιο που η 15χρονη είχε διαρκώς μαζί της, χωρίς να αποκαλύπτει σε κανέναν τι είχε γράψει σε αυτό. Ακόμη και όταν ένας καθηγητής της την ρώτησε για το περιεχόμενό του, εκείνη δεν αποκάλυψε τίποτα.

Οι αρχές εξετάζουν το τετράδιο, προκειμένου να διαπιστώσουν εάν περιέχει σημαντικά στοιχεία για την υπόθεση, αλλά και πληροφορίες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στον εντοπισμό άλλων προσώπων που ενδεχομένως εμπλέκονται στη σεξουαλική κακοποίηση και εκμετάλλευση της ανήλικης.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Newsit, Enikos