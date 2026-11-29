Σε σύλληψη οδηγήθηκε μία 36χρονη influencer από την Εκάλη, η οποία κατηγορείται για απάτες ύψους δεκάδων χιλιάδων ευρώ. Η γυναίκα, λογίστρια και μητέρα τριών παιδιών, φέρεται να είχε αποσπάσει μεγάλα χρηματικά ποσά από διάφορα πρόσωπα. Κατά τη στιγμή της σύλληψής της, η ίδια εμφανίστηκε κυνική, δηλώνοντας στους αστυνομικούς ότι «για να ανέβω level, πάτησα μερικά κεφάλια, είναι η αλήθεια».

Η σύλληψη και η κυνική ομολογία

Η 36χρονη, η οποία παρουσίαζε τον εαυτό της ως επιτυχημένη επιχειρηματία μέσω των κοινωνικών δικτύων, συνελήφθη μετά από καταγγελίες για απάτες. Η δήλωσή της στους άνδρες της Ελληνικής Αστυνομίας, περί του ότι «πάτησε κεφάλια για να ανέβει», ερμηνεύεται ως αναφορά στα άτομα που προσέγγισε και από τα οποία απέσπασε χιλιάδες ευρώ. Η γυναίκα, εκτός από influencer, είναι λογίστρια και μητέρα τριών παιδιών, στοιχεία που ενδεχομένως χρησιμοποιούσε για να κερδίσει την εμπιστοσύνη των θυμάτων της.

Η κυνική της στάση κατά τη σύλληψη υπογραμμίζει την αδίστακτη συμπεριφορά που φέρεται να επέδειξε απέναντι σε όσους εξαπάτησε. Οι αρχές εξετάζουν πλέον όλες τις πτυχές της υπόθεσης, καθώς τα στόματα ανοίγουν και νέες μαρτυρίες έρχονται στο φως, προσθέτοντας νέα στοιχεία στην ήδη βεβαρημένη της θέση.

Νέες καταγγελίες και εμπλεκόμενα πρόσωπα

Μετά τη σύλληψη της 36χρονης, πλήθος νέων καταγγελιών προστίθενται στον φάκελο της υπόθεσης, αποκαλύπτοντας το εύρος των φερόμενων απατών της. Ένας γιατρός από τα βόρεια προάστια κατήγγειλε ότι έδωσε στην influencer το ποσό των 37.000 ευρώ για την αγορά ενός πολυτελούς αυτοκινήτου, το οποίο όμως δεν παρέλαβε ποτέ. Ο γιατρός περιέγραψε πως η σύζυγός του επικοινωνούσε αρχικά μαζί της ως λογίστρια, ενώ η 36χρονη παρουσιάστηκε ως έμπορος εισαγωγής αυτοκινήτων από το εξωτερικό.

Σύμφωνα με την καταγγελία του γιατρού, η διαδικασία προέβλεπε την προκαταβολή των χρημάτων για την εξαγορά του οχήματος, κάτι που ο ίδιος έπραξε, χωρίς ωστόσο να λάβει ποτέ το αυτοκίνητο. Ο ίδιος ανέφερε ότι η 36χρονη διατηρούσε τρία λογιστικά γραφεία και πως πίσω της «κρύβεται αρκετός κόσμος», συμπεριλαμβανομένου του συζύγου της, οι οποίοι φέρονται να έχουν στήσει κάποιες εταιρείες για τους σκοπούς των απατών. Πριν από αυτή την καταγγελία, είχε γίνει γνωστό ότι μεταξύ των θυμάτων της συγκαταλέγονται μία γυναίκα βουλευτής μικρού κόμματος και ένας ιερέας.

Η εικόνα της επιτυχίας και η πραγματικότητα

Η 36χρονη influencer καλλιεργούσε μία εικόνα ζωής μέσα στη χλιδή, η οποία όμως φαίνεται να απείχε σημαντικά από την πραγματικότητα. Στα προφίλ της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, παρουσιαζόταν όχι μόνο ως influencer, αλλά και ως οικονομολόγος, λογίστρια, προσφέροντας νομικές και συμβολαιογραφικές υπηρεσίες σε Αθήνα, Φλωρεντία και Ντουμπάι. Οι μετακινήσεις με ελικόπτερα, η πολυτελής βίλα στην Εκάλη και τα πανάκριβα αυτοκίνητα συνέθεταν την εικόνα μίας επιτυχημένης και εύπορης επιχειρηματία.

Ωστόσο, η μαρτυρία του γιατρού-θύματος έρχεται σε πλήρη αντίθεση με αυτή την εικόνα. Ο ίδιος περιέγραψε ότι το «τεράστιο» σπίτι που τους έδειξαν ήταν στην πραγματικότητα άδειο, με ελάχιστα έπιπλα και μόνο στρώματα. Επιπλέον, αποκάλυψε ότι τα πολυτελή αυτοκίνητα με τα οποία η influencer εμφανιζόταν ανά δύο μήνες στο σχολείο των παιδιών της, ήταν όλα leasing, ενώ στο όνομά της υπήρχε μόνο ένα παλιό ιδιωτικής χρήσης όχημα.

Η θέση του πρώην συντρόφου

Στο πλαίσιο των εξελίξεων, ο πρώην σύντροφος της 36χρονης αποφάσισε να «σπάσει» τη σιωπή του. Δημοσίευσε ένα βίντεο στο οποίο παραδέχεται ότι γνώριζε για τη δράση της πρώην συντρόφου του. Ωστόσο, απέρριψε κατηγορηματικά οποιαδήποτε δική του εμπλοκή στις καταγγελλόμενες απάτες. Η δήλωσή του αυτή προσθέτει ένα ακόμη κομμάτι στο παζλ της υπόθεσης, καθώς οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για να διαλευκάνουν πλήρως το δίκτυο των φερόμενων απατών.

Με πληροφορίες από: Newsit