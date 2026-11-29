Η «Μαρκέλλα» και η μητέρα της στη φυλακή για το σκάνδαλο των ενστόλων

Τον δρόμο για τη φυλακή πήραν η αποκαλούμενη «Μαρκέλλα» και η μητέρα της, καθώς κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενες την Κυριακή 29 Νοεμβρίου. Η απόφαση αυτή έρχεται στο πλαίσιο του σκανδάλου των ενστόλων, το οποίο αφορά εικονικές αποδείξεις διαμονής και αποζημιώσεις για υπηρεσιακές μετακινήσεις εκτός έδρας. Η ζημία που εκτιμάται ότι υπέστη το Ελληνικό Δημόσιο από τη δράση του κυκλώματος ανέρχεται σε 12,65 εκατομμύρια ευρώ.

Προσωρινή κράτηση για τις δύο γυναίκες

Η 45χρονη «Μαρκέλλα», η οποία φέρεται να ηγείτο μίας από τις δύο εγκληματικές οργανώσεις που συγκροτούσαν το κύκλωμα, κρίθηκε προφυλακιστέα μετά την απολογία της. Η απόφαση αυτή ελήφθη την Κυριακή 29 Νοεμβρίου, με τη σύμφωνη γνώμη τόσο του ανακριτή όσο και του εισαγγελέα. Μαζί της, τον δρόμο για τη φυλακή πήρε και η μητέρα της, η οποία επίσης κρίθηκε προσωρινά κρατούμενη για την ίδια υπόθεση.

Οι δύο γυναίκες, όπως και οι υπόλοιποι συλληφθέντες, οδηγήθηκαν στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων από το πρωί της Κυριακής. Εκεί, ολοκληρώθηκε η διαδικασία των απολογιών τους, η οποία διήρκεσε αρκετές ώρες. Συνολικά, 16 συλληφθέντες είχαν οδηγηθεί ενώπιον των δικαστικών αρχών για να δώσουν τις εξηγήσεις τους σχετικά με την υπόθεση.

Το κύκλωμα των εικονικών αποδείξεων και η ζημία στο Δημόσιο

Το σκάνδαλο αφορά ένα οργανωμένο κύκλωμα που εξέδιδε εικονικές αποδείξεις διαμονής. Αυτές οι αποδείξεις χρησιμοποιούνταν από ενστόλους προκειμένου να δικαιολογήσουν δαπάνες που αφορούσαν υπηρεσιακές μετακινήσεις εκτός έδρας, λαμβάνοντας παράνομα αποζημιώσεις.

Μέσω αυτής της παράνομης δραστηριότητας, το κύκλωμα φέρεται να αποκόμιζε σημαντικά οικονομικά οφέλη, εξαπατώντας το Ελληνικό Δημόσιο. Η ζημία που εκτιμάται πως υπέστη το κράτος από τη δράση των δύο εγκληματικών οργανώσεων ανέρχεται στο ποσό των 12,65 εκατομμυρίων ευρώ.

Η υπερασπιστική γραμμή της «Μαρκέλλας»

Κατά την απολογία της ενώπιον των δικαστικών αρχών, η 45χρονη λογίστρια, γνωστή ως «Μαρκέλλα», αρνήθηκε κατηγορηματικά τις κατηγορίες που της αποδίδονται. Απορρίπτει τον ισχυρισμό ότι αποκόμιζε παράνομα οικονομικά οφέλη από τη συγκεκριμένη δραστηριότητα, η οποία σχετίζεται με την έκδοση εικονικών αποδείξεων.

Ως βασικό επιχείρημα της υπερασπιστικής της γραμμής, η «Μαρκέλλα» επικαλέστηκε τη νόμιμη επιχειρηματική της δραστηριότητα. Μάλιστα, υποστήριξε χαρακτηριστικά ότι από αυτήν μόνο το έτος 2026, κατέβαλε φόρους στο Ελληνικό Δημόσιο ύψους 2.800.000 ευρώ, τονίζοντας τη συνέπεια της στις φορολογικές της υποχρεώσεις.

Η συμμετοχή της μητέρας και η κατάθεση εργαζόμενης

Σύμφωνα με τα στοιχεία που προέκυψαν από την έρευνα, η μητέρα της λογίστριας φέρεται να είχε ενεργό και καθοριστικό ρόλο στην εγκληματική οργάνωση. Η συμμετοχή της περιλάμβανε την είσπραξη χρημάτων από τους ενστόλους και την παράδοση των εικονικών αποδείξεων διαμονής, οι οποίες χρησιμοποιούνταν για την παράνομη δικαιολόγηση δαπανών.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η κατάθεση μιας εργαζόμενης στην επιχείρηση της 45χρονης «Μαρκέλλας». Η εργαζόμενη φέρεται να δήλωσε ότι δεν είχε αντιληφθεί οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα κατά τη διάρκεια της εργασίας της. Εξήγησε ότι έκανε απλώς τη δουλειά της και δεν θα μπορούσε να είχε υποψιαστεί το οτιδήποτε, ειδικά από τη στιγμή που έβλεπε ότι η εταιρεία συνεργαζόταν με ένστολους.

Οι αποφάσεις των δικαστικών αρχών για τους κατηγορουμένους

Η διαδικασία των απολογιών και των δικαστικών αποφάσεων βρίσκεται σε εξέλιξη για όλους τους εμπλεκόμενους. Μέχρι στιγμής, εκτός από τις δύο αποφάσεις προσωρινής κράτησης που αφορούν τη «Μαρκέλλα» και τη μητέρα της, τρεις ακόμη κατηγορούμενοι έχουν αφεθεί ελεύθεροι. Σε αυτούς επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι, όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία.

Αυτή την ώρα, βρίσκεται σε εξέλιξη η γνωστοποίηση των αποφάσεων των δικαστικών αρχών και στους υπόλοιπους κατηγορουμένους. Οι εμπλεκόμενοι ενημερώνονται για την περαιτέρω ποινική τους μεταχείριση, καθώς ολοκληρώνεται η διαδικασία για το σύνολο των συλληφθέντων.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Topontiki