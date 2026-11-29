Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η επιχείρηση απομάκρυνσης είκοσι ατόμων που είχαν βρεθεί εγκλωβισμένα στο καταφύγιο του Μπούρινου, το οποίο βρίσκεται στον Δήμο Βοΐου. Ο εγκλωβισμός τους οφειλόταν στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες που προκάλεσε η κακοκαιρία «Άργος». Η επιτυχία της επιχείρησης ήταν αποτέλεσμα του συντονισμού και της άμεσης κινητοποίησης των αρμόδιων υπηρεσιών, προσφέροντας ασφάλεια στους πολίτες.

Η επιχείρηση διάσωσης στον Μπούρινο

Η ολοκλήρωση της απομάκρυνσης των είκοσι ατόμων από το καταφύγιο του Μπούρινου σηματοδοτεί το επιτυχές τέλος μιας απαιτητικής επιχείρησης. Τα άτομα αυτά είχαν βρεθεί αντιμέτωπα με τον εγκλωβισμό τους στην περιοχή, καθώς η κακοκαιρία «Άργος» είχε δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα προσβασιμότητας. Η κατάσταση απαιτούσε άμεση και αποτελεσματική παρέμβαση για την ασφαλή μεταφορά τους.

Για την επιτυχή έκβαση της επιχείρησης, καθοριστική υπήρξε η συνεργασία και ο συντονισμός διαφόρων φορέων. Συγκεκριμένα, οι υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας, οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες, ο Δήμος Βοΐου και η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας συνέβαλαν ενεργά. Η συντονισμένη δράση τους εξασφάλισε ότι όλα τα απαραίτητα μέσα και το προσωπικό ήταν διαθέσιμα για την αντιμετώπιση της κατάστασης.

Η συμβολή της πυροσβεστικής και η διάνοιξη του δρόμου

Ένα από τα βασικά εμπόδια στην προσέγγιση του καταφυγίου ήταν η κατάσταση του οδικού δικτύου, το οποίο είχε καταστεί απροσπέλαστο λόγω της κακοκαιρίας. Για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος, ενεργοποιήθηκε ειδικός εξοπλισμός. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιήθηκε ένα ερπυστριοφόρο όχημα, το οποίο ανήκει στην Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Το ερπυστριοφόρο όχημα διαδραμάτισε κεντρικό ρόλο στη διάνοιξη και τον καθαρισμό του δρόμου που οδηγούσε προς το καταφύγιο. Η χρήση του ήταν απαραίτητη για να δημιουργηθεί ασφαλής πρόσβαση. Μέσω αυτής της ενέργειας, κατέστη εφικτή η προσέγγιση της περιοχής από τα οχήματα που θα παραλάμβαναν τους εγκλωβισμένους, διασφαλίζοντας την ομαλή διεξαγωγή της επιχείρησης.

Η μεταφορά των απεγκλωβισθέντων στην Κοζάνη

Μετά την επιτυχή απομάκρυνση από το καταφύγιο, τα είκοσι άτομα ξεκίνησαν τη μεταφορά τους προς την πόλη της Κοζάνης. Η διαδικασία αυτή οργανώθηκε άμεσα, ώστε να εξασφαλιστεί η ασφαλής και άνετη μετακίνησή τους από την απομακρυσμένη περιοχή του Μπούρινου. Η μέριμνα για τη μεταφορά ήταν άμεση προτεραιότητα των εμπλεκόμενων φορέων.

Για τον σκοπό της μεταφοράς, η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας διέθεσε ένα λεωφορείο. Το όχημα αυτό χρησιμοποιείται για να μεταφέρει τους απεγκλωβισθέντες στην Κοζάνη, ολοκληρώνοντας το πρώτο στάδιο της επιστροφής τους σε ασφαλές περιβάλλον. Η παροχή του λεωφορείου υπογραμμίζει την ενεργή συμβολή της Περιφέρειας στην αντιμετώπιση της έκτακτης ανάγκης.

Ειδική μέριμνα για τους κατοίκους της Σιάτιστας

Εντός της ομάδας των είκοσι ατόμων που απεγκλωβίστηκαν, υπήρχαν και μέλη που κατάγονται από τη Σιάτιστα. Για αυτά τα άτομα, υπήρξε μια ειδική ρύθμιση όσον αφορά την παραλαβή τους. Συγκεκριμένα, οι συγγενείς τους είχαν ήδη φροντίσει να τους παραλάβουν απευθείας.

Αυτή η άμεση παραλαβή από συγγενικά πρόσωπα επέτρεψε στα μέλη της παρέας από τη Σιάτιστα να επιστρέψουν στο οικείο τους περιβάλλον χωρίς περαιτέρω αναμονή. Η ρύθμιση αυτή δείχνει την ευελιξία και την προσαρμοστικότητα των υπηρεσιών στην κάλυψη των αναγκών των απεγκλωβισθέντων, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες κάθε περίπτωσης.

Ευρύτερες επιπτώσεις της κακοκαιρίας «Άργος»

Η κακοκαιρία «Άργος» δεν επηρέασε μόνο την περιοχή του Μπούρινου, αλλά είχε και ευρύτερες επιπτώσεις σε διάφορα σημεία της χώρας. Ενδεικτικά, εκδόθηκε μήνυμα από το 112, το οποίο αφορούσε θυελλώδεις ανέμους στις περιοχές της Λακωνίας και των Κυθήρων, προειδοποιώντας τους κατοίκους για τις επικίνδυνες καιρικές συνθήκες.

Επιπλέον, η σφοδρότητα της κακοκαιρίας οδήγησε στην απόφαση να παραμείνουν κλειστά διάφορα σχολεία τη Δευτέρα, ως μέτρο προστασίας για τους μαθητές και το εκπαιδευτικό προσωπικό. Ακόμη, το ΟΑΚΑ προέβη σε έκτακτη ανακοίνωση, παρέχοντας συστάσεις για την ασφάλεια τόσο των αθλητών όσο και των επισκεπτών του χώρου, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για προσοχή λόγω της κακοκαιρίας.

Με πληροφορίες από: Topontiki