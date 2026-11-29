Η βουλευτής της Ελληνικής Λύσης, Μαρία Αθανασίου, κατήγγειλε ότι έπεσε θύμα εξαπάτησης από μία 36χρονη influencer και λογίστρια, η οποία φέρεται να συνελήφθη στην Εκάλη. Η κυρία Αθανασίου, μιλώντας στο VoiceNews.gr, περιέγραψε αναλυτικά πώς η 36χρονη κατάφερε να κερδίσει την πλήρη εμπιστοσύνη της, αναπτύσσοντας μία στενή προσωπική σχέση, και τελικά να την πείσει να επενδύσει ένα σημαντικό χρηματικό ποσό, ύψους 35.000 ευρώ, σε μία υποτιθέμενη επιχειρηματική δραστηριότητα που αφορούσε ένα κατάστημα στο Κολωνάκι.

Η αρχή της γνωριμίας και η οικοδόμηση της εμπιστοσύνης

Η πρώτη επαφή μεταξύ της βουλευτού Μαρίας Αθανασίου και της 36χρονης λογίστριας από την Κάλυμνο πραγματοποιήθηκε όταν η νεαρή γυναίκα νοίκιασε ένα σπίτι που ανήκε στην κυρία Αθανασίου, στην περιοχή της Εκάλης. Η 36χρονη παρουσίαζε μία εικόνα ευμάρειας, καθώς κυκλοφορούσε με ένα μεγάλο και πολυτελές αυτοκίνητο, ενισχύοντας την αρχική εντύπωση.

Πέρα από την επιφανειακή εικόνα, η 36χρονη φέρεται να εκμυστηρεύτηκε στην βουλευτή ότι είχε βιώσει περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, γεγονός που συνέβαλε στην ανάπτυξη ενός αισθήματος συμπάθειας και οικειότητας. Αρχικά, η 36χρονη επέδειξε συνέπεια στις οικονομικές της υποχρεώσεις, καταβάλλοντας κανονικά τα ενοίκια του ακινήτου. Με την πάροδο του χρόνου, οι δύο γυναίκες ήρθαν ιδιαίτερα κοντά, αναπτύσσοντας μία σχέση που η ίδια η βουλευτής περιέγραψε ως «σαν μάνα και κόρη», δείχνοντας το βάθος της προσωπικής τους σύνδεσης και της εμπιστοσύνης που είχε δημιουργηθεί.

Η επιχειρηματική πρόταση και η επένδυση των 35.000 ευρώ

Σε κάποιο σημείο της σχέσης τους, η 36χρονη λογίστρια παρουσίασε στη βουλευτή μία φερόμενη επιχειρηματική ευκαιρία, η οποία αφορούσε την απόκτηση ενός καταστήματος στην κεντρική περιοχή του Κολωνακίου. Η 36χρονη υποστήριξε με σθένος ότι επρόκειτο για μία εξαιρετικά συμφέρουσα επένδυση, προτρέποντας την κυρία Αθανασίου να συμμετάσχει σε αυτήν.

Η Μαρία Αθανασίου, σύμφωνα με τη δική της μαρτυρία, ήταν αρχικά διστακτική απέναντι στην πρόταση. Ωστόσο, η λογίστρια επέδειξε μεγάλη επιμονή, ζητώντας επίμονα το ποσό των 35.000 ευρώ, το οποίο φέρεται να προοριζόταν για την αγορά του franchise του συγκεκριμένου καταστήματος. Η βουλευτής ανέφερε χαρακτηριστικά τις φράσεις της 36χρονης, τονίζοντας: «Εγώ δεν ήθελα, αλλά εκείνη επέμενε». Τελικά, μετά από τις συνεχείς πιέσεις και την εμπιστοσύνη που είχε αναπτύξει, η κυρία Αθανασίου πείστηκε να προχωρήσει στην επένδυση του ζητούμενου χρηματικού ποσού.

Η απουσία εξέλιξης και η δυσάρεστη αποκάλυψη της αλήθειας

Παρά την καταβολή του ποσού και την υποτιθέμενη επένδυση, πέρασε ένας ολόκληρος χρόνος χωρίς να σημειωθεί καμία απολύτως εξέλιξη σχετικά με την επιχειρηματική δραστηριότητα στο Κολωνάκι. Η παρατεταμένη απουσία προόδου προκάλεσε εύλογα ανησυχία στην οικογένεια της βουλευτού, ωθώντας τον γιο της Μαρίας Αθανασίου να αναλάβει πρωτοβουλία.

Ο γιος της βουλευτού αποφάσισε να επισκεφθεί ο ίδιος το κατάστημα στο Κολωνάκι, με σκοπό να διαπιστώσει ιδίοις όμμασι τι ακριβώς συνέβαινε με την επένδυση. Κατά την επίσκεψή του, ωστόσο, βρέθηκε αντιμέτωπος με μία δυσάρεστη και αναπάντεχη έκπληξη. Οι ενοικιαστές που ήδη βρίσκονταν στον χώρο του καταστήματος τον ενημέρωσαν ξεκάθαρα ότι δεν είχαν καμία πρόθεση να αποχωρήσουν από αυτό, αποκαλύπτοντας έτσι την πραγματική κατάσταση και το αδιέξοδο στο οποίο είχε περιέλθει η επένδυση της κυρίας Αθανασίου.

Με πληροφορίες από: Newsit